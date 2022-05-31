Секрет общения с ребенком для его будущего успеха. Многие допускают одну ошибку

Качественное внимание, уделенное ребенку - это когда вы действительно слушаете его и проводите с ним время, а не делаете вид, далее занимаясь своими делами. Таким образом родители не только проявляют любовь, но и закладывают навыки общения, которые помогут ребенку в будущем.

"Качественное внимание - это принципиально другой вид общения - более продуктивный, осмысленный, наполненный приятными эмоциями. Через такое внимание родители дают ребенку ощущение любви, заботы, поддержки. Есть прямая зависимость между тем, насколько полно чувствуют родительскую любовь дети, и качеством полученного внимания", - пишет специалист.

Как понять, что вы уделяете внимание ребенку качественно?

Во время общения все ваше внимание должно быть сконцентрировано на ребенке и его потребностях, на общении или совместных занятиях.

Выключите телефон, попросите домашних вас не отвлекать, поставьте на паузу фильм. В эти минуты существуете только вы с ребенком и дело, которым вы занимаетесь. А можно и вовсе ничего не делать - просто поговорить, посмеяться, подурачиться. И это тоже будет считаться качественным общением", - советует Карпачев.

Психолог рекомендует практиковать физический контакт: объятия, поцелуи. Причем это не зависит от пола и возраста - любой ребенок нуждается в родительской ласке.

"Создайте приятные ритуалы: поцеловать при встрече или во время прощания, обнять перед сном и так далее. Тактильный контакт стимулирует развитие ребенка, делает его более восприимчивым, открытым, настраивает на доверительные отношения с родителями", - считает психолог.

Как нельзя делать, примеры некачественного внимания

Не игнорируйте вопросы ребенка и обращенную к вам речь. Если он привыкнет, что его слова для вас - лишь белый шум, он со временем перестанет делиться с вами своими переживаниями и проблемами.

Примерами некачественного общения с детьми могут быть такие:

Папа идет гулять с дочкой. Он водит ее за ручку по детской площадке, помогает взобраться на горку, качает на качели. Он рядом, наблюдает за ней, но при этом решает по телефону свои рабочие вопросы. Мама смотрит с детьми кино. Но при этом переписывается со знакомой в соцсетях, поэтому почти не следит за сюжетом.

И в первом и во втором случае ребенку оказано некачественное, мнимое внимание.