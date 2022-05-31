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Секрет общения с ребенком для его будущего успеха. Многие допускают одну ошибку

Новина українською →
Вторник 31 мая 2022 10:30
Секрет общения с ребенком для его будущего успеха. Многие допускают одну ошибку Фото: Как правильно общаться с ребенком (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Качественное внимание, уделенное ребенку - это когда вы действительно слушаете его и проводите с ним время, а не делаете вид, далее занимаясь своими делами. Таким образом родители не только проявляют любовь, но и закладывают навыки общения, которые помогут ребенку в будущем.

Как правильно проводить время с детьми, рассказал знаменитый психолог Дмитрий Карпачов.

"Качественное внимание - это принципиально другой вид общения - более продуктивный, осмысленный, наполненный приятными эмоциями. Через такое внимание родители дают ребенку ощущение любви, заботы, поддержки. Есть прямая зависимость между тем, насколько полно чувствуют родительскую любовь дети, и качеством полученного внимания", - пишет специалист.

Как понять, что вы уделяете внимание ребенку качественно?

Во время общения все ваше внимание должно быть сконцентрировано на ребенке и его потребностях, на общении или совместных занятиях.

Выключите телефон, попросите домашних вас не отвлекать, поставьте на паузу фильм. В эти минуты существуете только вы с ребенком и дело, которым вы занимаетесь. А можно и вовсе ничего не делать - просто поговорить, посмеяться, подурачиться. И это тоже будет считаться качественным общением", - советует Карпачев.

Психолог рекомендует практиковать физический контакт: объятия, поцелуи. Причем это не зависит от пола и возраста - любой ребенок нуждается в родительской ласке.

"Создайте приятные ритуалы: поцеловать при встрече или во время прощания, обнять перед сном и так далее. Тактильный контакт стимулирует развитие ребенка, делает его более восприимчивым, открытым, настраивает на доверительные отношения с родителями", - считает психолог.

Как нельзя делать, примеры некачественного внимания

Не игнорируйте вопросы ребенка и обращенную к вам речь. Если он привыкнет, что его слова для вас - лишь белый шум, он со временем перестанет делиться с вами своими переживаниями и проблемами.

Примерами некачественного общения с детьми могут быть такие:

  1. Папа идет гулять с дочкой. Он водит ее за ручку по детской площадке, помогает взобраться на горку, качает на качели. Он рядом, наблюдает за ней, но при этом решает по телефону свои рабочие вопросы.
  2. Мама смотрит с детьми кино. Но при этом переписывается со знакомой в соцсетях, поэтому почти не следит за сюжетом.

И в первом и во втором случае ребенку оказано некачественное, мнимое внимание.

Ранее доктор Комаровский рассказал, как правильно воспитывать ребенка.

Также сообщалось, что обязательно должен знать ребенок от 3 до 6 лет согласно правилам безопасности.

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