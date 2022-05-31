Секрет спілкування з дитиною для її майбутнього успіху. Багато хто допускає одну помилку
Якісна увага, приділена дитині - це коли ви дійсно слухаєте її і проводите з нею час, а не удаєте, далі займаючись своїми справами. Таким чином батьки не тільки проявляють любов, але і закладають навички спілкування, які допоможуть дитині в майбутньому.
Як правильно проводити час з дітьми, розповів знаменитий психолог Дмитро Карпачов.
"Якісна увага - це принципово інший вид спілкування - більш продуктивний, осмислений, наповнений приємними емоціями. Через таку увагу батьки дають дитині відчуття любові, турботи, підтримки. Є пряма залежність між тим, наскільки повно відчувають батьківську любов діти, і якістю отриманої уваги", - пише фахівець.
Як зрозуміти, що ви приділяєте увагу дитині якісно?
Під час спілкування вся ваша увага повинна бути сконцентрована на дитині і її потребах, на спілкуванні або спільних заняттях.
Вимкніть телефон, попросіть домашніх вас не відволікати, поставте на паузу фільм. У ці хвилини існуєте тільки ви з дитиною і справа, якою ви займаєтеся. А можна і зовсім нічого не робити - просто поговорити, посміятися, подуріти. І це теж буде вважатися якісним спілкуванням", - радить Карпачов.
Психолог рекомендує практикувати фізичний контакт: обійми, поцілунки. Причому це не залежить від статі і віку - будь-яка дитина потребує батьківської ласки.
"Створіть приємні ритуали: поцілувати при зустрічі або під час прощання, обійняти перед сном і так далі. Тактильний контакт стимулює розвиток малюка, робить його більш сприйнятливим, відкритим, налаштовує на довірчі відносини з батьками", - вважає психолог.
Як не можна робити, приклади неякісної уваги
Не ігноруйте питання дитини і звернення до вас. Якщо малюк звикне, що його слова для вас - лише білий шум, він з часом перестане ділитися з вами своїми переживаннями і проблемами.
Прикладами неякісного спілкування з дітьми можуть бути такі:
- Тато йде гуляти з донькою. Він водить її за ручку по дитячому майданчику, допомагає піднятися на гірку, качає на гойдалці. Він поруч, спостерігає за нею, але при цьому вирішує по телефону свої робочі питання.
- Мама дивиться з дітьми кіно. Але при цьому листується зі знайомою в соцмережах, тому майже не стежить за сюжетом.
І в першому і в другому випадку дитині надана неякісна, уявна увага.
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