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Секрет любові чоловіка - ця одна проста річ

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Субота 17 червня 2023 22:22
Секрет любові чоловіка - ця одна проста річ В чому секрет любові чоловіка (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

В довготривалих стосунках часом виникає відчуття, ніби почуття кудись поділись, ніжні обійми і "щенячі" погляди перетворилися на відчуженість і докори. Щоб до такого не доходило варто пам'ятати про одну просту річ, в якій полягає "секрет" любові чоловіка.

Про нього розповіла психолог Вікторія Апаріна в Instagram.

У чому ж цей секрет?

За словами психолога, про це ми всі знаємо, але часто в шаленому ритмі життя, забуваємо використовувати.

Секрет любові чоловіка - в увазі до нього.

"В увазі до потреб, бажань, успіхів, невдач. В увазі до думок, до слів, до дій. З метою похвалити, зробити щось приємне..." - каже експертка.

Як правильно виявляти увагу

Тепер, коли ви знаєте, що секрет в увазі, варто розібратися, як правильно її проявляти.

І знову-таки тут все просто:

  • Щодня цікавтесь у чоловіка, як пройшов його день, що відбувалось на роботі.
  • Уважно слухайте чоловіка, коли він говорить. Просто мовчки слухайте. Не перебивайте.
  • Готуйте сніданки і проводжайте на роботу.
  • Зустрічайте ввечері.
  • Обіймайте.
  • Будьте поруч, коли він щось робить, щоб розмовляти і допомагати.

Звісно, це все примітивні пункти. Ви можете скласти свій список того, що було б приємно вашому чоловікові.

Який результат такої уваги

Коли ви почнете цікавитися справами свого коханого, то побачите, що і його ставлення до вас змінилося. Зокрема:

  • У вас почнуть цікавитись, як пройшов день.
  • Про вас дбатимуть, якщо ви втомилися.
  • Вас слухатимуть, коли вам захочеться виговоритися.
  • Вам допомагатимуть, коли тобі потрібна буде допомога.
  • Вас чекатимуть вдома.
  • Вас обійматимуть.

Раніше ми писали, які речі в стосунках важливіші за секс.

Також читайте, що не подобається чоловікам в ліжку.

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