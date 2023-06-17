Секрет любові чоловіка - ця одна проста річ
В довготривалих стосунках часом виникає відчуття, ніби почуття кудись поділись, ніжні обійми і "щенячі" погляди перетворилися на відчуженість і докори. Щоб до такого не доходило варто пам'ятати про одну просту річ, в якій полягає "секрет" любові чоловіка.
Про нього розповіла психолог Вікторія Апаріна в Instagram.
У чому ж цей секрет?
За словами психолога, про це ми всі знаємо, але часто в шаленому ритмі життя, забуваємо використовувати.
Секрет любові чоловіка - в увазі до нього.
"В увазі до потреб, бажань, успіхів, невдач. В увазі до думок, до слів, до дій. З метою похвалити, зробити щось приємне..." - каже експертка.
Як правильно виявляти увагу
Тепер, коли ви знаєте, що секрет в увазі, варто розібратися, як правильно її проявляти.
І знову-таки тут все просто:
- Щодня цікавтесь у чоловіка, як пройшов його день, що відбувалось на роботі.
- Уважно слухайте чоловіка, коли він говорить. Просто мовчки слухайте. Не перебивайте.
- Готуйте сніданки і проводжайте на роботу.
- Зустрічайте ввечері.
- Обіймайте.
- Будьте поруч, коли він щось робить, щоб розмовляти і допомагати.
Звісно, це все примітивні пункти. Ви можете скласти свій список того, що було б приємно вашому чоловікові.
Який результат такої уваги
Коли ви почнете цікавитися справами свого коханого, то побачите, що і його ставлення до вас змінилося. Зокрема:
- У вас почнуть цікавитись, як пройшов день.
- Про вас дбатимуть, якщо ви втомилися.
- Вас слухатимуть, коли вам захочеться виговоритися.
- Вам допомагатимуть, коли тобі потрібна буде допомога.
- Вас чекатимуть вдома.
- Вас обійматимуть.
Раніше ми писали, які речі в стосунках важливіші за секс.
Також читайте, що не подобається чоловікам в ліжку.