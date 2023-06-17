Секрет любові чоловіка - ця одна проста річ

В довготривалих стосунках часом виникає відчуття, ніби почуття кудись поділись, ніжні обійми і "щенячі" погляди перетворилися на відчуженість і докори. Щоб до такого не доходило варто пам'ятати про одну просту річ, в якій полягає "секрет" любові чоловіка.

Про нього розповіла психолог Вікторія Апаріна в Instagram .

У чому ж цей секрет?

За словами психолога, про це ми всі знаємо, але часто в шаленому ритмі життя, забуваємо використовувати.

Секрет любові чоловіка - в увазі до нього.

"В увазі до потреб, бажань, успіхів, невдач. В увазі до думок, до слів, до дій. З метою похвалити, зробити щось приємне..." - каже експертка.

Як правильно виявляти увагу

Тепер, коли ви знаєте, що секрет в увазі, варто розібратися, як правильно її проявляти.

І знову-таки тут все просто:

Щодня цікавтесь у чоловіка, як пройшов його день, що відбувалось на роботі.

Уважно слухайте чоловіка, коли він говорить. Просто мовчки слухайте. Не перебивайте.

Готуйте сніданки і проводжайте на роботу.

Зустрічайте ввечері.

Обіймайте.

Будьте поруч, коли він щось робить, щоб розмовляти і допомагати.

Звісно, це все примітивні пункти. Ви можете скласти свій список того, що було б приємно вашому чоловікові.

Який результат такої уваги

Коли ви почнете цікавитися справами свого коханого, то побачите, що і його ставлення до вас змінилося. Зокрема: