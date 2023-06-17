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Секрет любви мужчины - эта одна простая вещь

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Суббота 17 июня 2023 22:22
Секрет любви мужчины - эта одна простая вещь В чем секрет любви мужчины (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В долгосрочных отношениях порой возникает ощущение, будто чувства куда-то подевались, нежные объятия и "щенячие" взгляды превратились в отчужденность и упреки. Чтобы до такого не доходило, стоит помнить об одной простой вещи, в которой заключается "секрет" любви мужчины.

О нем рассказала психолог Виктория Апарина в Instagram.

В чем же этот секрет?

По словам психолога, об этом мы все знаем, но часто в бешеном ритме жизни забываем использовать.

Секрет любви мужчины - во внимании к нему.

"Во внимании к потребностям, желаниям, успехам, неудачам. Во внимании к мыслям, к словам, к действиям. С целью похвалить, сделать что-то приятное..." - говорит эксперт.

Как правильно проявлять внимание

Теперь, когда вы знаете, что секрет во внимании, следует разобраться, как правильно его проявлять.

И опять-таки здесь все просто:

  • Каждый день интересуйтесь у мужчины, как прошел его день, происходивший на работе.
  • Внимательно слушайте мужчину, когда он говорит. Просто молча слушайте. Не перебивайте.
  • Готовьте завтраки и провожайте на работу.
  • Встречайте вечером.
  • Обнимайте.
  • Будьте рядом, когда он что-то делает, чтобы разговаривать и помогать.

Конечно, все это примитивные пункты. Вы можете составить свой список того, что было бы приятно вашему мужчине.

Каков результат такого внимания

Когда вы начнете интересоваться делами своего возлюбленного, увидите, что и его отношение к вам изменилось. В частности:

  • У вас начнут интересоваться, как прошел день.
  • О вас будут заботиться, если вы устали.
  • Вас будут слушать, когда вам захочется выговориться.
  • Вам будут помогать, когда тебе понадобится помощь.
  • Вас будут ждать дома.
  • Вас будут обнимать.

Раньше мы писали, какие вещи в отношениях важнее секс.

Также читайте, что не нравится мужчинам в постели.

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