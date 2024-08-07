5 кращих наживок для різних видів риби, які гарантують багатий улов

Коник

Для якої риби підходить: сом, головень, язь.

Ловіть великих коників на луках літніми вечорами, використовуючи сачок або руки. Коники та сарана є чудовою наживкою для сома та річкових верховодних риб. Щоб швидко знайти коників, підсвічуйте територію ліхтариком у сутінках.

Коник - гарна наживка, якщо ви збираєтесь ловити сома (фото: Freepik.com)

Мертва риба

Для якої риби підходить: сом, окунь, щука, судак, головень, язь.

Одним із ефективних способів ловлі хижаків є використання мертвої риби, такої як консервована кілька. Її можна використовувати цілком або нарізати на шматочки, які добре тримаються на гачку.

Опариш

Для якої риби підходить: уклейка, карась, плотва, лин, язь, окунь.

Личинки великої м'ясної мухи, відомі як опариші, можна самостійно розвести влітку і зберігати в холодильнику всю зиму. Залиште на відкритому місці шматок м'яса, і через деякий час мухи відкладуть яйця, з яких з’являться личинки.

Правильне надівання опариша на гачок (проколюючи голівку) важливе для успіху. Для ловлі великої риби використовуйте кілька опаришів одночасно та тонкі дрібні гачки.

Опариші є відмінною наживкою для мирної риби та дрібних хижаків (фото: Вікіпедія)

П'явка

Для якої риби підходить: судак, сазан, щука, лящ, великий окунь.

П'явка є чудовою наживкою для великої прісноводної риби, оскільки довго залишається рухливою на гачку, якщо проколювати її поперек, що дає більше свободи руху.

Щоб зловити п'явок, використовуйте шматок сирого м'яса, прив'язаний до мотузки, адже ці істоти реагують на частування і збираються біля нього. Знайти п'явок можна на мулистому дні та в зарослих мілководдях.

Дощовий черв'як

Для якої риби підходить: лящ, сазан, сом.

Зібрати дощових черв'яків (виповзків) можна без особливих зусиль після дощу, коли вони виповзають на поверхню через затоплені нори. Щоб зберегти черв'яків до риболовлі, підготуйте ящик з отворами для вентиляції, насипте в нього землю та покладіть черв'яків, зверху додайте вологу траву і перепріле листя плодових дерев.

Ємність залиште у прохолодному темному місці, періодично перевіряйте стан черв'яків та зволожуйте землю.

Черв'як - це універсальна класика наживок (фото: Freepik.com)