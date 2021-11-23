Как сэкономить во время поездки в Египет: полезный лайфхак для украинских туристов

Обмен денег

В Египте не нужно идти в банк или искать обменный пункт. Там стоят специальные банкоматы для туристов, где можно поменять деньги по выгодному курсу и с минимальной комиссией.

Совершить процедуру можно без использования банковской карты.

Запаситесь мелкими деньгами

Перед поездкой запаситесь купюрами мелкого номинала – в один доллар или один евро.

Это поможет вам обеспечить себе максимально качественный сервис. Мелочь вам пригодится для того, чтобы раздавать чаевые.

Осторожнее с экскурсиями

Не покупайте экскурсии где попало. В Египте туры предлагают прямо на улице, и по очень выгодным ценам.

Однако, риск попасть на мошенников – очень велик. Вам могут оказать некачественные услуги или просто удрать вместе с вашими деньгами.

Покупайте экскурсии только у проверенных продавцов и уточните перед поездкой этот момент со своим туроператором.

Фокус с общественным транспортом

В курортных городах Египта, в том числе и в Шарм-ель-Шейхе курсируют бело-голубые автобусы.

В них нет фиксированной цены проезда и когда туристы спрашивают цену, им отвечают обычно – не меньше 3 долларов.

Однако проезд для местного населения составляет всего один доллар. Поэтому можете смело давать при входе в транспорт один доллар и называть нужную вам остановку.

Будьте предельно внимательны

Туристы в Египте – не только способ заработка для местных бизнесменов. Отдыхающих очень любят воры и мошенники.

Поэтому, всегда будьте внимательны, не доверяйте незнакомцам, пересчитывайте деньги при покупках.

Торгуйтесь

На рынках и в магазинах Египта туристам всегда говорят завышенную цену на любой товар. Не стесняйтесь и начинайте торговаться – у вас есть шанс снизить ее до максимальной низкой.

Если продавец упрямо стоит на своем, то делайте вид, что хотите уйти и поискать что-то дешевле. Чаще всего в таком случае называется цена намного ниже.