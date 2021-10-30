Названы лучшие места для путешествий в 2022 году: сохраните, чтобы не забыть
В Lonely Planet рассказали, куда поехать в 2022-м (фото: pexels.com)
Сейчас большая часть мира медленно, но уверенно восстанавливается после пика пандемии коронавируса. И многие страны открывают свои границы для туристов. Поэтому самое время задуматься, куда можно было бы "махнуть" в следующем году.
Помочь путешествующим определиться с туристическими направлениями решили авторы известного издания Lonely Planet.
В книге "Lonely Planet Best in Travel 2022" собраны лучшие города, регионы и страны мира, которые было бы очень круто посетить после Нового года.
Топ-10 стран для посещения в 2022 году
- Острова Кука
- Норвегия
- Маврикий
- Белиз
- Словения
- Ангилья
- Оман
- Непал
- Малави
- Египет
Если вы хотите чего-то более конкретного, тогда держите топ-10 регионов для путешествий от Lonely Planet.
Лучшие регионы для путешествий в 2022-м
- Вест-фьорды (Исландия)
- Западная Вирджиния (США)
- Сишуанбаньна-Дайский автономный округ (Китай)
- Линия побережья Кента (Великобритания)
- Пуэрто-Рико (США)
- Сикоку (Япония)
- Пустыня Атакама (Чили)
- Живописный край (Scenic Rim) (Австралия)
- Остров Ванкувер (Канада)
- Бургундия (Франция)
И наконец - 10 самых рекомендуемых для путешествий городов.
Топ лучших городов для туристов в 2022 году
- Окленд (Новая Зеландия)
- Тайбэй (Тайвань)
- Фрайбург (Германия)
- Атланта (США)
- Лагос (Нигерия)
- Никосия (Кипр)
- Дублин (Ирландия)
- Мерида (Юкатан) (Мексика)
- Флоренция (Италия)
- Кенджу (Южная Корея)
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