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Названы лучшие места для путешествий в 2022 году: сохраните, чтобы не забыть

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Суббота 30 октября 2021 14:02
Названы лучшие места для путешествий в 2022 году: сохраните, чтобы не забыть В Lonely Planet рассказали, куда поехать в 2022-м (фото: pexels.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Сейчас большая часть мира медленно, но уверенно восстанавливается после пика пандемии коронавируса. И многие страны открывают свои границы для туристов. Поэтому самое время задуматься, куда можно было бы "махнуть" в следующем году.

Помочь путешествующим определиться с туристическими направлениями решили авторы известного издания Lonely Planet.

В книге "Lonely Planet Best in Travel 2022" собраны лучшие города, регионы и страны мира, которые было бы очень круто посетить после Нового года.

Топ-10 стран для посещения в 2022 году

  1. Острова Кука
  2. Норвегия
  3. Маврикий
  4. Белиз
  5. Словения
  6. Ангилья
  7. Оман
  8. Непал
  9. Малави
  10. Египет

Если вы хотите чего-то более конкретного, тогда держите топ-10 регионов для путешествий от Lonely Planet.

Лучшие регионы для путешествий в 2022-м

  1. Вест-фьорды (Исландия)
  2. Западная Вирджиния (США)
  3. Сишуанбаньна-Дайский автономный округ (Китай)
  4. Линия побережья Кента (Великобритания)
  5. Пуэрто-Рико (США)
  6. Сикоку (Япония)
  7. Пустыня Атакама (Чили)
  8. Живописный край (Scenic Rim) (Австралия)
  9. Остров Ванкувер (Канада)
  10. Бургундия (Франция)

И наконец - 10 самых рекомендуемых для путешествий городов.

Топ лучших городов для туристов в 2022 году

  1. Окленд (Новая Зеландия)
  2. Тайбэй (Тайвань)
  3. Фрайбург (Германия)
  4. Атланта (США)
  5. Лагос (Нигерия)
  6. Никосия (Кипр)
  7. Дублин (Ирландия)
  8. Мерида (Юкатан) (Мексика)
  9. Флоренция (Италия)
  10. Кенджу (Южная Корея)

Ранее мы писали про 20 лучших термальных локаций в Европе для посещения в 2021 году.

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