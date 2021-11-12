Как сэкономить на отоплении в зимний период: эти лайфхаки пригодятся всем

Утепление помещения

Самый простой способ – позаботиться об утеплении своего жилья. Окна, крыша, стены – все они выпускают тепло при плохом состоянии.

Окна необходимо на зиму заклеить или заменить старые рамы на пластиковые с тройными стеклопакетами.

Двери должны быть тщательно подогнаны и без щелей, которые будут выпускать тепло из вашего дома.

Не стоит экономить средства и на утепление стен снаружи. Такие методы довольно затратные по финансам, но потраченные средства окупятся буквально за пару лет. При хорошей термоизоляции экономия за зиму может составить от 35 до 50%.

Терморегуляторы

Этим методом уже давно пользуются во многих странах Европы, чтобы сэкономить деньги в зимнее время.

Такие терморегуляторы программируются на определенное время и температуру и можно регулировать в течение суток подачу тепла.

Если все жильцы помещения днем находятся вне дома, то температуру можно снизить и включать обогрев только вечером и ночью.

Также терморегуляторы помогают настроить температуру до комфортного режима, в зависимости от погодных условий.

Счетчики на тепло

Во многих домах в Украине установлены общие счетчики на тепло. Но такой прибор стоит поставить и в собственной квартире.

Сложность есть только в старых домах – там подача тепла часто идет по такой системе, что поставить отдельный счетчик в квартире практически невозможно.

Однако и тут есть решение – можно установить индивидуальный тепловой пункт – это большой счетчик с электронными датчиками для каждой квартиры.

Такой прибор поможет сэкономить от 50 до 70% расходов на тепло.

Котел для отопления

Сейчас на рынке выбор котлов очень большой и при покупке стоит обращать внимание на самый оптимальный прибор.

Газовый котел уже давно не считается самым экономным, так как тарифы на газ постоянно неприятно удивляют.

Есть смысл присмотреться к конденсаторным или установить вместе с котлом тепловой насос.

Электрический котел будет выгоден только при использовании льготного тарифа и многофазных счетчиков.

В частных домах владельцы могут устанавливать твердотопливный котел. Он помогает экономить, но требует регулярного обслуживания.

Температура в помещениях

Стоит выбрать оптимальную температуру для помещений и обычно она составляет от +19 до +21 градуса.

Такой температурный режим помогает не только сэкономить средства, но и поддержит здоровье в тонусе.