Как сэкономить на аренде жилья: эксперты дали полезные советы

Пандемия коронавируса заставила людей научиться экономить на многих вещах. Одной из крупных статей расхода является аренда жилья и цена часто имеет решающую роль. Не всегда нужно жертвовать комфортом, чтобы снизить свои расходы.
Эксперты дали полезные советы о том, как сэкономить на аренде жилья. Об этом пишет "24 канал".
Найдите компаньона-соседа
Самый простой способ сэкономить на оплате за арендованное жилье – найти компаньона. Вы сможете не только сэкономить половину суммы за аренду, но и разделить пополам дополнительные расходы – за коммунальные услуги, интернет, подписки и другие платежи.
Ищите недостатки при оформлении аренды
Если квартира сдается не в первый раз, то вероятность недостатков в жилье намного выше. Это может быть проблема с сантехникой, неисправные дверцы на мебели, обои с царапинами и другие мелкие недостатки.
Эксперты советуют обязательно проверять все мелочи до оформления договора и переезда. Во-первых, вам не придется платить за чужую халатность. И если вы обнаружите недостатки – вписывайте их в договор об аренде. Это обезопасит в будущем от неприятных конфликтов и вероятных дополнительных расходов.
Во-вторых, можно договориться с арендодателем о том, что устранение этих недостатков будет вычтено из вашей платы за жилье.
Уменьшайте коммунальные платежи
Если вы арендуете жилье, то скорее всего вам придется платить за коммунальные услуги отдельно и эти расходы не будут входить в стоимость аренды. Поэтому стоит заняться экономией. Если нет установленных счетчиков – то их нужно установить.
Месторасположение жилья
Месторасположение жилья и его удаленность от развязок транспорта играет очень большую роль. Квартира в спальном районе обойдется намного дешевле жилья в центре. Имеет значение и новизна дома. Квартиры в домах, которые были построены до 2000 года, обычно дешевле. Сама квартира может иметь современный вид, но внешний вид дома и внутренние коммуникации обычно уже устаревшие – такая на рынке ценится дешевле.
Договор об аренде
Не стоит отказываться от договора об аренде. Он является гарантом вашей безопасности и позволяет учесть все нюансы. Туда можно вписать все о состоянии самой квартиры, мебели, техники, сантехники. Это поможет избежать ненужных трат в будущем.
Кроме того, в договоре об аренде фиксируется постоянная арендная плата. Именно поэтому выгоднее искать жилье для аренды на долгий срок. Цены на недвижимость имеют тенденции к росту, и даже через полгода цена аренды может поменяться. Но если у вас договор с фиксированной ценой на 12 месяцев, то арендодателю будет сложнее вам внезапно повысить аренду.
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