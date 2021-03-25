Як заощадити на оренді житла: експерти дали корисні поради

Знайдіть компаньйона-сусіда

Найпростіший спосіб заощадити на оплаті за орендоване житло – знайти компаньйона. Ви зможете не тільки заощадити половину суми за оренду, але і розділити навпіл додаткові витрати за комунальні послуги, інтернет, підписки та інші платежі.

Шукайте недоліки при оформленні оренди

Якщо квартира здається не вперше, то ймовірність недоліків у житлі набагато вище. Це може бути проблема з сантехнікою, несправні дверцята на меблях, шпалери з подряпинами та інші дрібні недоліки.

Експерти радять обов'язково перевіряти всі дрібниці до оформлення договору і переїзду. По-перше, вам не доведеться платити за чужу недбалість. І якщо ви виявите недоліки – вписуйте їх в договір про оренду. Це убезпечить в майбутньому від неприємних конфліктів і ймовірних додаткових витрат.

По-друге, можна домовитися з орендодавцем про те, що усунення цих недоліків буде віднято з вашої плати за житло.

Зменшуйте комунальні платежі

Якщо ви орендуєте житло, то швидше за все вам доведеться платити за комунальні послуги окремо і ці витрати не будуть входити у вартість оренди. Тому варто зайнятися економією. Якщо немає встановлених лічильників – то їх потрібно встановити.

Місце розташування житла

Місце розташування житла і його віддаленість від розв'язок транспорту відіграє дуже велику роль. Квартира в спальному районі обійдеться набагато дешевше житла в центрі. Має значення і новизна будинку. Квартири в будинках, які були побудовані до 2000 року, зазвичай дешевше. Сама квартира може мати сучасний вигляд, але зовнішній вигляд будинку і внутрішні комунікації зазвичай вже застарілі – така на ринку цінується дешевше.

Договір про оренду

Не варто відмовлятися від договору про оренду. Він є гарантом вашої безпеки та дозволяє врахувати всі нюанси. Туди можна вписати все про стан самої квартири, меблів, техніки, сантехніки. Це допоможе уникнути непотрібних витрат в майбутньому.

Крім того, в договорі про оренду фіксується постійна орендна плата. Саме тому вигідніше шукати житло і для оренди на тривалий термін. Ціни на нерухомість мають тенденції до зростання, і навіть через пів року ціна оренди може змінитися. Але якщо у вас договір з фіксованою ціною на 12 місяців, то орендодавцю буде складніше вам раптово підвищити оренду.