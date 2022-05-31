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"Сегодня йоркшир-терьера кушали": оккупанты с голодухи едят собак под Херсоном

Новина українською →
Херсон, Вторник 31 мая 2022 10:18
"Сегодня йоркшир-терьера кушали": оккупанты с голодухи едят собак под Херсоном Под Херсоном оккупанты едят собак (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Изголодавшие российские оккупанты не получают продовольствия и едят собак в Херсонской области.

Это стало известно из переписки солдата РФ со своим "гражданским" приятелем, которую перехватила СБУ.

Почему россияне едят украинских собак

"Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера", – написал своему знакомому военный, расположившийся на временно оккупированной территории Херсонской области.

По словам захватчика, у них нет продовольствия, потому что в армии отсутствует логистика, и продукты "просто не могут доставить".

Друг россиянина сообщает в переписке, что росСМИ "рисуют только победы", на это солдат ему отвечает очень лаконично: "Пусть сюда идут и рисуют".

Чтобы добыть продукты, оккупант просит одолжить денег, но друг ему отказал, объяснив, мол, он сам на мели.

&quot;Сегодня йоркшир-терьера кушали&quot;: оккупанты с голодухи едят собак под Херсоном

&quot;Сегодня йоркшир-терьера кушали&quot;: оккупанты с голодухи едят собак под Херсоном&quot;Сегодня йоркшир-терьера кушали&quot;: оккупанты с голодухи едят собак под Херсоном

Скриншот переписки (СБУ)

Отметим, что это уже не первый случай, когда захватчики едят домашних животных.

Известно, что во время оккупации Киевской области они не брезговали ни котами, ни собаками, ни даже попугаями.

Как мы ранее писали, россияне массово начали совершать зверства на своей территории.

Читайте также, украинец на весь мир рассказал о зверствах оккупантов.

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Херсон оккупанты
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