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"Сьогодні йоркшир-тер'єра кушали": окупанти з голоду їдять собак під Херсоном

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Вівторок 31 травня 2022 10:18
"Сьогодні йоркшир-тер'єра кушали": окупанти з голоду їдять собак під Херсоном Під Херсоном окупанти їдять собак (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Зголоднілі російські окупанти не отримують продовольства і їдять собак у Херсонській області.

Це стало відомо з листування солдата РФ, яке перехопило СБУ.

Всі деталі історії

"Все х*ово. Нас укри є*уть, як молодих. Собак їмо, жерти нічого. Сьогодні йорка їли. Йоркширського тер'єра", - написав своєму знайомому військовий, що розташувався на тимчасово окупованій території Херсонської області.

За словами загарбника, у них немає продовольства, тому що в армії відсутня логістика, і продукти "просто не можуть доставити".

Друг росіянина повідомляє в листуванні, що ЗМІ "малюють тільки перемоги", на це солдат йому відповідає дуже лаконічно: "Нехай сюди йдуть і малюють".

Щоб добути продукти, окупант просить позичити грошей, але друг йому відмовив, пояснивши, мовляв, він на мілині.

&quot;Сьогодні йоркшир-тер'єра кушали&quot;: окупанти з голоду їдять собак під Херсоном&quot;Сьогодні йоркшир-тер'єра кушали&quot;: окупанти з голоду їдять собак під ХерсономСкріншот листування (СБУ)

Відзначимо, що це вже не перший випадок, коли загарбники їдять домашніх тварин. Відомо, що під час окупації Київської області вони не гребували ні котами, ні собаками, ні навіть папугами.

Як ми раніше писали, росіяни масово почали здійснювати звірства на своїй території.

Читайте також, українець на весь світ розповів про звірства окупантів.

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