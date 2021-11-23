ru ua
Вт, 23 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Як сьогодні виглядає Настя Зюркалова - Аврора з фільму про Чорнобиль, який претендував на "Оскар"

Новость на русском →
Вівторок 23 листопада 2021 18:00
Як сьогодні виглядає Настя Зюркалова - Аврора з фільму про Чорнобиль, який претендував на "Оскар" Колаж РБК-Україна: Як сьогодні виглядає Настя Зюркалова - Аврора з фільму про Чорнобиль
Автор: Світлана Мащенко

Українській актриcі Анастасії Зюркаловій зараз 30 років, вона продовжує розвивати свою кар'єру в театрі і кіно. Ми всі пам'ятаємо її як дівчинку, що зіграла в відомій кінострічці "Аврора", випущеній у 2006-му році до 20-річчя Чорнобильської катастрофи.

Як змінилася Аврора за того часу - дивіться нижче в нашому матеріалі Styler.

Зйомки кінострічки відомої режисерки Оксани Байрак проходили 17 років тому. В стрічці Настя зіграла дівчинку-прип'ятчанку, яка у ніч аварії отримала смертельну дозу опромінення.

Актриса каже, що як дитина народжена в 1991-му про Чорнобиль лише чула, але попри це їй вдалося вжитися в образ Аврори.

"Звичайно, я знала про якісь чутки та страхіття. Наприклад, що в Чорнобилі стільки радіації, що після поїздки туди людина світиться", - розповідає вона.

Як сьогодні виглядає Настя Зюркалова - Аврора з фільму про Чорнобиль, який претендував на &quot;Оскар&quot;

Фото: Анастасія Зюркалова в ролі Аврори (прес-служба)

Тоді їй, як 13-річній актрисі хотілося грати про любов, бути просто красивою в кадрі.

"А тут така складна історія, психологічне навантаження, перший повний метр, велика відповідальність. Я подолала свої страхи, довірилася режисеру, прочитала сценарій, все усвідомила, зрозуміла, відчула - і стала Авророю", - додала Настя.

Актриса каже, що чудово тоді розуміла свою героїню - дівчинку з дитячого будинку, яка вмирає від лейкозу і до останньої хвилини мріє танцювати балетні партії.

Як сьогодні виглядає Настя Зюркалова - Аврора з фільму про Чорнобиль, який претендував на &quot;Оскар&quot;

Фото: Аврора мріяла про велику сцену (прес-служба)

А в знаменитій сцені, де дівчинка плаче з розплющеними очима, Настя Зюркалова плакала сама.

"Я розуміла її тоді, у 13 років, і розумію зараз. Це дівчинка, яка живе своєю мрією, балет - це те життя, за яке вона тримається, і це змушує її жити та не згадувати про хворобу. І це прекрасно, коли така мрія - є", - продовжила акторка і додала, що про втрачене волосся (її поголили в кадрі) зовсім не шкодує.

Як сьогодні виглядає Настя Зюркалова - Аврора з фільму про Чорнобиль, який претендував на &quot;Оскар&quot;Як сьогодні виглядає Настя Зюркалова - Аврора з фільму про Чорнобиль, який претендував на &quot;Оскар&quot;

Фото: Настя продовжує кар'єру актриси (прес-служба)

Цікаво, що Настя я досі не була в Чорнобилі, адже зйомки за її участю проходили на спеціальних знімальних майданчиках. Актриса додала, що хотіла би побувати в Зоні відчуження і могла би взяти участь у проекті про Чорнобиль.

"Якщо він (проект. - Ред.) буде якісний, цікавий та важливий. Якщо це не буде спекуляцією на темі. Якщо йому будуть притаманні ті важливі ознаки, якими я керуюся, коли обираю інші свої проекти", - сказала Настя і додала, що Чорнобиль - це те, про що треба не забувати.

Як сьогодні виглядає Настя Зюркалова - Аврора з фільму про Чорнобиль, який претендував на &quot;Оскар&quot;Як сьогодні виглядає Настя Зюркалова - Аврора з фільму про Чорнобиль, який претендував на &quot;Оскар&quot;

Фото: Анастасія Зюркалова на сцені (прес-служба)

З Анастасією Зюркаловою розмовляла Євгенія Кузнецова - фахівець з питань міжнародного співробітництва відділу міжнародного співробітництва Київського міського представництва ДП "ЦОТІЗ".

Про що фільм "Аврора"

Стрічка "Аврора" (інша назва - "Аврора, або що снилося Сплячій красуні") вийшов 30 листопада 2006-го року.

У ролі головної героїні Аврори Недєліної знялася киянка Анастасія Зюркалова, а головні чоловічі ролі виконали російський актор Дмитро Харатьян і американський - Ерік Робертс.

Через участь Харатьяна стрічку, за словами Байрак, заборонили в Україні 2016-го. Проте в Держкіно тоді спростували таку інформацію.

Дія стрічки відбувається в 1986-му році. Аврора отримує велику дозу опромінення після вибуху на ЧАЕС. Їй ставлять смертельний діагноз і єдиний шанс на виживання - дорога операцію в США.

Аврору відвозять на лікування в американську клініку, де вона зустрічає свого кумира Миколи Астахова (Дмитро Харатьян), зірку радянського і потім світового балету, що емігрував з СРСР п'ятнадцять років тому.

Він проходить в цій же клініці курс лікування і переживає при цьому глибоку творчу кризу і страшну депресію.

Проте знайомство і спілкування з вмираючою цілеспрямованою і сильною духом дівчинкою, врятувати яку може тільки диво, стає для нього своєрідною "шоковою терапією" і відроджує його до нового життя.

Раніше ми писали, як змінилися і чим займаються найяскравіші учасники шоу "Голос. Діти".

Читайте РБК-Україна в Google News
актриса
LITE
Свято 23 листопада: що суворо заборонено робити в день Георгія Побідоносця
Свято 23 листопада: що суворо заборонено робити в день Георгія Побідоносця