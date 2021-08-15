"Сегодня очень тяжелый день": у Виталия Козловского случилось страшное горе в семье

Виталий Козловский поделился с украинцами своим горем - артист потерял любимого отца, Виталия Сергеевича. Папе артиста было 74 года лет, и судя по всему они были очень близки.
Про тяжкую утрату и переживания 36-летний Козловский написал на своей странице в Instagram.
"У меня сегодня очень тяжелый день - ушел из жизни мой лучший папа в мире - Виталий Сергеевич Козловский (12.04.1947-15.08.2021)", - написал артист.
Он опубликовал много фотографий с родным человеком, в том числе и детских - из семейного черно-белого альбома.
Фото: Виталий Козловский с отцом (instagram.com/vkozlovskiy)
"Пишу не для сочувствия, прошу вас помолиться за душу раба Божьего Виталия, или просто взгляните на эти фотографии и мысленно пожелайте душе моего папы вечного покоя", - добавил артист.
Фото: Виталий Козловский с семьей (instagram.com/vkozlovskiy)
Ранее мы писали, что певица Алина Гросу внезапно высказалась про роман с Виталием Козловским.