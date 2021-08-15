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"Сьогодні дуже важкий день": у Віталія Козловського сталося страшне горе в сім'ї

Автор: Світлана Мащенко

Віталій Козловський поділився з українцями своїм горем - артист втратив батька, Віталія Сергійовича. Татові артиста було 74 роки років, і судячи з усього вони були дуже близькі.

Про тяжку втрату і переживання 36-річний Козловський написав на своїй сторінці в Instagram.

"У мене сьогодні дуже важкий день - пішов з життя мій найкращий тато у світі - Віталій Сергійович Козловський (12.04.1947-15.08.2021)", - написав артист.

Він опублікував багато фотографій з рідною людиною, в тому числі і дитячих - з сімейного чорно-білого альбому.

Фото: Віталій Козловський з батьком (instagram.com/vkozlovskiy)

"Пишу не для співчуття, прошу вас помолитися за душу раба Божого Віталія, або просто погляньте на ці фотографії і подумки побажайте душі мого тата вічного спокою", - додав артист.

Фото: Віталій Козловський з сім'єю (instagram.com/vkozlovskiy)

  • "Боже, Віталічек... Яка сумна новина... Глибокі співчуття... Наш Віталій Сергійович... " - висловилася Ольга Сумська.
  • "Як? Тримайся, неймовірний тато! Обожнюю його. Світла пам'ять", - співчуває Світлана Тарабарова.
  • "Вітася, тримайся. Наші співчуття", - написала Аліна Гросу.
  • "Мої співчуття... Світла пам'ять Віталію Сергійовичу..."- зазначив Олексій Суханов.

Раніше ми писали, що співачка Аліна Гросу раптово висловилася про роман з Віталієм Козловським.

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Віталій Козловський