Сегодня произойдет солнечное затмение: что можно и нельзя делать

30 апреля состоится первое солнечное затмение. Это явление будет длиться две недели. В этот период многие люди могут ощущать эмоциональную нестабильность, резкие перепады настроения, ухудшение самочувствия.

Что можно и нельзя делать в этот период - читайте в материале Styler.

Периоды солнечной активности (так называемые вспышки), полнолуние и другие перемены в жизни планет напрямую влияют на самочувствие людей.

Метеочувствительным приходится особенно несладко – их могут мучить бессонница, головные боли, обострение хронических заболеваний. Когда наступает коридор затмений, эти негативные проявления усиливаются и часто затрагивают даже тех, кто обычно их не замечает.

Коридор затмений стартует в 23:28 по киевскому времени, а его окончание ознаменуется полным лунным затмением, которое ожидается 16 мая.

Что можно делать во время солнечного затмения

изучать что-то новое, а полученная информация будет быстро усваиваться;

избавляться от надоевшей работы;

менять место жительства;

уделять время своим интересам и желаниям, а свободное время лучше проводить на свежем воздухе;

прислушиваться к интуиции.

Что нельзя делать во время солнечного затмения

провоцировать ссоры и конфликты;

принимать решения под влиянием эмоций;

поддаваться соблазнам и ничего не делать

брать в долг или одалживать кому-то деньги;

ложиться на операцию

Как подготовить к затмению себя и свой дом

Самое главное правило для любого сложного периода – уделять больше внимания своему состоянию, осознанно относиться ко всему, что вы делаете и чувствуете. Замечайте свои перепады настроения, не позволяйте разгоняться негативным эмоциям, не вступайте в конфликты, поддерживайте баланс и спокойствие.

Важный момент подготовки – наведение порядка и очищение. Своих мыслей, жилища, организма, телефона, шкафов – словом, всего, что можете почистить.