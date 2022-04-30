Сегодня произойдет солнечное затмение: что можно и нельзя делать
30 апреля состоится первое солнечное затмение. Это явление будет длиться две недели. В этот период многие люди могут ощущать эмоциональную нестабильность, резкие перепады настроения, ухудшение самочувствия.
Что можно и нельзя делать в этот период - читайте в материале Styler.
Периоды солнечной активности (так называемые вспышки), полнолуние и другие перемены в жизни планет напрямую влияют на самочувствие людей.
Метеочувствительным приходится особенно несладко – их могут мучить бессонница, головные боли, обострение хронических заболеваний. Когда наступает коридор затмений, эти негативные проявления усиливаются и часто затрагивают даже тех, кто обычно их не замечает.
Коридор затмений стартует в 23:28 по киевскому времени, а его окончание ознаменуется полным лунным затмением, которое ожидается 16 мая.
Что можно делать во время солнечного затмения
- изучать что-то новое, а полученная информация будет быстро усваиваться;
- избавляться от надоевшей работы;
- менять место жительства;
- уделять время своим интересам и желаниям, а свободное время лучше проводить на свежем воздухе;
- прислушиваться к интуиции.
Что нельзя делать во время солнечного затмения
- провоцировать ссоры и конфликты;
- принимать решения под влиянием эмоций;
- поддаваться соблазнам и ничего не делать
- брать в долг или одалживать кому-то деньги;
- ложиться на операцию
Как подготовить к затмению себя и свой дом
Самое главное правило для любого сложного периода – уделять больше внимания своему состоянию, осознанно относиться ко всему, что вы делаете и чувствуете. Замечайте свои перепады настроения, не позволяйте разгоняться негативным эмоциям, не вступайте в конфликты, поддерживайте баланс и спокойствие.
Важный момент подготовки – наведение порядка и очищение. Своих мыслей, жилища, организма, телефона, шкафов – словом, всего, что можете почистить.
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