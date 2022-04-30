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Сегодня произойдет солнечное затмение: что можно и нельзя делать

Новина українською →
Суббота 30 апреля 2022 14:48
Сегодня произойдет солнечное затмение: что можно и нельзя делать Фото: Солнечное затмение начнется 30 апреля (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

30 апреля состоится первое солнечное затмение. Это явление будет длиться две недели. В этот период многие люди могут ощущать эмоциональную нестабильность, резкие перепады настроения, ухудшение самочувствия.

Что можно и нельзя делать в этот период - читайте в материале Styler.

Периоды солнечной активности (так называемые вспышки), полнолуние и другие перемены в жизни планет напрямую влияют на самочувствие людей.

Метеочувствительным приходится особенно несладко – их могут мучить бессонница, головные боли, обострение хронических заболеваний. Когда наступает коридор затмений, эти негативные проявления усиливаются и часто затрагивают даже тех, кто обычно их не замечает.

Коридор затмений стартует в 23:28 по киевскому времени, а его окончание ознаменуется полным лунным затмением, которое ожидается 16 мая.

Что можно делать во время солнечного затмения

  • изучать что-то новое, а полученная информация будет быстро усваиваться;
  • избавляться от надоевшей работы;
  • менять место жительства;
  • уделять время своим интересам и желаниям, а свободное время лучше проводить на свежем воздухе;
  • прислушиваться к интуиции.

Что нельзя делать во время солнечного затмения

  • провоцировать ссоры и конфликты;
  • принимать решения под влиянием эмоций;
  • поддаваться соблазнам и ничего не делать
  • брать в долг или одалживать кому-то деньги;
  • ложиться на операцию

Как подготовить к затмению себя и свой дом

Самое главное правило для любого сложного периода – уделять больше внимания своему состоянию, осознанно относиться ко всему, что вы делаете и чувствуете. Замечайте свои перепады настроения, не позволяйте разгоняться негативным эмоциям, не вступайте в конфликты, поддерживайте баланс и спокойствие.

Важный момент подготовки – наведение порядка и очищение. Своих мыслей, жилища, организма, телефона, шкафов – словом, всего, что можете почистить.

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