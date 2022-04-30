Сьогодні відбудеться сонячне затемнення: що можна і не можна робити
30 квітня відбудеться перше сонячне затемнення. Це явище триватиме два тижні. У цей період багато людей можуть відчувати емоційну нестабільність, різкі перепади настрою, погіршення самопочуття.
Що можна і не можна робити в цей період - читайте в матеріалі Styler.
Періоди сонячної активності (так звані спалахи), повний місяць і інші зміни в житті планет безпосередньо впливають на самопочуття людей.
Метеочутливим доводиться особливо несолодко - їх можуть мучити безсоння, головні болі, загострення хронічних захворювань. Коли настає коридор затемнень, ці негативні прояви посилюються і часто зачіпають навіть тих, хто зазвичай їх не помічає.
Коридор затемнень стартує о 23:28 за київським часом, а його закінчення ознаменується повним місячним затемненням, яке очікується 16 травня.
Що можна робити під час сонячного затемнення
- вивчати щось нове, а отримана інформація буде швидко засвоюватися;
- позбавлятися від обридлої роботи;
- змінювати місце проживання;
- приділяти час своїм інтересам і бажанням, а вільний час краще проводити на свіжому повітрі;
- прислухатися до інтуїції.
Що не можна робити під час сонячного затемнення
- провокувати сварки і конфлікти;
- приймати рішення під впливом емоцій;
- піддаватися спокусам і нічого не робити
- брати в борг або позичати комусь гроші;
- лягати на операцію
Як підготувати до затемнення себе і свій будинок
Найголовніше правило для будь-якого складного періоду - приділяти більше уваги своєму стану, усвідомлено ставитися до всього, що ви робите і відчуваєте. Помічайте свої перепади настрою, не дозволяйте розганятися негативним емоціям, не вступайте в конфлікти, підтримуйте баланс і спокій.
Важливий момент підготовки-наведення порядку і очищення. Своїх думок, житла, організму, телефону, шаф – словом, всього, що можете почистити.
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