Как сегодня получить разрешение на оружие, чтобы защитить себя и свою семью

Что нужно для получения оружия

Во-первых, для получения разрешения вам необходимо подать на имя руководителя органа полиции по месту жительства (нахождения) письменное заявление о выдаче разрешения на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия при наличии документа, удостоверяющего личность.

Какие документы вы должны приложить к заявлению

копию документа, удостоверяющего личность;

при наличии – копию военного билета, пенсионного удостоверения военной службы или правоохранительного органа, члена общественного формирования или разрешения на оружие, а также иного документа, подтверждающего наличие опыта пользования оружием.

В течении двух дней проверят заявление гражданина - и если все хорошо вы получите разрешение.

Что может стать причиной отказа

систематическое нарушение общественного порядка и правил разрешительной системы;

управление ТС в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;

незаконное производство, приобретение, хранение наркотических средств;

совершение домашнего насилия;

объявление подозрения в совершении уголовного преступления;

пребывание лица в государственном розыске;

судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

наличие решения суда о конфискации или возмездное изъятие оружия.

На какое время выдается оружие

Указанное разрешение выдается на срок действия правового режима военного положения. При этом в случае возникновения одной из упомянутых причин для ограничения документ аннулируется.

Граждане обязаны сдать в правоохранительные органы полученное по этому порядку оружие не позднее 10 дней после завершения действия военного положения в Украине.

Продлить срок действия ранее полученного разрешения на оружие или оформить разрешение на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия можно, обратившись в Главные управления Нацполиции в регионах.