Как сегодня получить разрешение на оружие, чтобы защитить себя и свою семью

На период действия военного положения в Украине введен сокращенный порядок предоставления разрешения на покупку, хранение и ношение охотничьего огнестрельного нарезного и гладкоствольного оружия, а также патронов. Об этом говорится в приказе МВД №170 от 1 марта 2022 года.
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Во-первых, для получения разрешения вам необходимо подать на имя руководителя органа полиции по месту жительства (нахождения) письменное заявление о выдаче разрешения на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия при наличии документа, удостоверяющего личность.
В течении двух дней проверят заявление гражданина - и если все хорошо вы получите разрешение.
Указанное разрешение выдается на срок действия правового режима военного положения. При этом в случае возникновения одной из упомянутых причин для ограничения документ аннулируется.
Граждане обязаны сдать в правоохранительные органы полученное по этому порядку оружие не позднее 10 дней после завершения действия военного положения в Украине.
Продлить срок действия ранее полученного разрешения на оружие или оформить разрешение на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия можно, обратившись в Главные управления Нацполиции в регионах.
Как мы ранее писали, правительство нормировало применение огнестрельного оружия гражданскими лицами во время войны.