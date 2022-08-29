Сегодня отмечают Ореховый Спас: что запрещено делать в большой праздник, важные приметы

Верующие в эту дату вспоминают событие перенесения из Эдессы в Константинополь одной из самых значимых святынь христианства - Нерукотворного образа Спасителя, который обладает исцеляющей силой.

29 августа православные в Украине отмечают Ореховый Спас, который также называют Хлебный, Нерукотворный, Полотняный, Малый а церковное название праздника Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

Какие традиции и поверья связаны с празднованием третьего в череде церковных Спасов, что запрещалось в этот день - читайте в материале ниже .

История праздника

Ореховый Спас 29 августа является третьим и завершающим Спасом в церковном календаре, он следует за Медовым (14 августа) и Яблочным (19 августа).

В православии этот день посвящен переносу в город Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа в 944 году.

В Библии описывается чудо исцеления царя Авгара в Эдессе, который страдал от язв на теле, болел проказой. Правитель просил придворного художника написать портрет Иисуса, но это не удавалось сделать, так как от Спасителя исходилось сильное сияние. Тогда Христос поднес к лицу полотняное урбус-полотенце, на котором и отпечатался его лик. Это полотно и исцелило Авгара.

Принято считать, что именно лик Иисуса Христа на полотне стал первой иконой. Сама же святыня была вывешена на городских вратах Эдессы.

Традиции празднования третьего Спаса

На землях Украины праздник Ореховый Спас издавна был приурочен окончанию жатвы, дату связывали с наступлением холодной поры, поэтому нужно было спешить сделать заготовки на зиму. Отсюда и название Холодный Спас.

29 августа было принято отправляться в лес за орехами. Бытовала такая особенность - первой должна была начинать сборы самая старшая женщина в селе. По возвращению орехи высыпали на полотно, вокруг которого стелили скатерти с различными яствами.

Орехами запасались на зиму, делали из них настойку. Считалось, что она будет иметь лечебные свойства. Так, настойкой из перегородок грецкого ореха спасались от простуды и болезни суставов.

Еще по традиции из нового урожая пекли хлеб и освещали его в храме - так объясняется и другое название праздника Хлебный Спас.

По обычаям, праздничный день принято было закончить мытьем в бане с вениками из орешника.

В этот день принято освящать в церквях орехи и зерно, выпечку и ореховые ветви. А еще - лен, прядево, полотно, которые потом использовали для лечения или гадания.

Гадания на Ореховый Спас

В старину было принято 29 августа ходить на ярмарки, проводить различные гадания. Так, например, в эту дату молодые девушки гадали на орехах - плод срывали с дерева и судили по нему о будущем:

спелый орех - к любви,

недозревший - жди важную новость,

горький - проблемы в отношениях,

а два сросшиеся ореха означали везение.

Отметим также и такое поверье: если орех срывать обязательно левой рукой и положить в кошелек - это к достатку.

Еще в старину говорили так: съешьте первый орех сами, а второй отдайте первому встречному, чтобы отвести от себя ненастья.

Что запрещалось делать на Ореховый Спас

В этот день строго запрещено ссориться и желать кому-то зла, иначе оно может вернуться втройне.

Ни в коем случае нельзя отказывать в милостыни нуждающимся и всем тем, кто нуждается в еде.

Лениться и бездельничать в этот праздничный день тоже нельзя - отказываться от работы, которую предлагают, считалось плохой приметой.

Основные приметы