Сегодня - день рождения Шевченко: топ песен на слова великого поэта

9 марта 2020 года - день рождения Тараса Шевченко. В Украине и других странах мира отмечают сегодня 206-ю годовщину со дня рождения великого украинского поэта, художника и мыслителя. Знаменитая книга стихов, песен и поэм талантливого писателя "Кобзарь" по сей день является знаковой для украинцев во всем мире.

Много стихов Шевченко положены на музыку. Поэтому Styler сегодня собрал для вас топ композиций, которые действительно вызывают непередаваемые ощущения и нереальные эмоции.

Тартак – Косар

По словам Александра Положинского, до этого трека он и его команда шли долго. Но в один прекрасный момент, почти спонтанно, появилась песня "Косар". В этой композиции музыкантам удалось сохранить узнаваемый тартаковский стиль и текст Тараса Григорьевича звучит здесь вполне естественно.

Видео с YouTube/TARTAK VIDEO

Хочу ЩЕ! – Тополя

Сюжет клипа "Тополя" демонстрирует печальную историю любви, в которой девушка отпустила своего любимого на войну, а он не вернулся с фронта...

Видео с YouTube/MVUA

Піккардійська Терція – Ой по горі роман цвіте

Известно, что сам Шевченко любил петь, у него был красивый голос. И когда один из участников легендарной вокальной формации Андрей Капраль писал аранжировки, то представлял, как бы "Ой по горі роман цвіте" мог спеть сам Кобзарь. Когда слушаешь этот трек - сразу перед глазами возникает сад, шевченковский дом, центральная Украина...

Видео с YouTube/Пиккардийская Терция

Оксана Муха – Якби з ким сісти хліба з'їсти

Вот так Шевченко звучит в блюзе! Песня "Якби з ким сісти хліба з’їсти" является частью масштабного культурно-художественного проекта "Від Шевченка до Костенко". По словам Оксаны, именно тогда, когда она начала петь эти жизненные и очень глубокие строки в этом стиле, поняла, о чем стихотворение.

"Бывают мгновения, когда и мне не хватает той родной, бескорыстной души, с которой можно, как писал Шевченко, "сісти хліба з'їсти" и "не одуріть на самоті", - комментирует певица.

Видео с YouTube/MusicVideoUA

KOZAK SYSTEM – Гайдамацька

Песня под названием "Гайдамацька" на слова Кобзаря вошла в первый альбом Ивана Леньо и компании. Годы идут, а эта песня всегда воспринимается публикой "на ура" во время концертов KOZAK SYSTEM.

Видео с YouTube/kozaksystem

Pororoka – Нащо

В основе этой работы лежит стихотворение Шевченко "Нащо мені чорні брови". По словам участников группы, этот стих был положен на музыку уже очень давно и он также известен как романс, впрочем, в их исполнении он получил несколько иное звучание.

Видео с YouTube/MVUA

Мандри – Думи мої

Вот такая визуализация регги-композиции на один из самых известных стихов Кобзаря. Получилось душевно, но не грустно. Клип, кстати, создан по мотивам живописи, рисунков, графики и рукописей Тараса Григорьевича.

Видео с YouTube/MusicVideoUA

CHECHURA Project – Причинна

У музыкального проекта украинской певицы, автора песен и известной бандуристки Натальи Чечуры тоже есть песня на стихотворение Шевченко - "Причинна". Не часто услышишь Шевченко под битбокс!

Видео с YouTube/MusicVideoUA