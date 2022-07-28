Сегодня - День ангела Владимира: как поздравить стихами, СМС и открытками

Поздравления в стихах

С Днем Владимира сердечно

Поздравляю я тебя!

Будет жизнь пускай беспечной,

Будет пусть спокойною душа.



Крепнет пусть твое здоровье

И успех преследует во всем.

Согревают радости с любовью,

Ну, а вера наполняет дом.

***

С Днем князя Владимира! Пусть эта дата

Добавит веселья в хорошую жизнь.

И станет душа добротою богата.

Для этого просто сейчас улыбнись!



Пусть ангел хранит от напастей и горя,

Господь помогает, надежду даря.

Чтоб счастье беспечное и озорное

Сияло звездою всегда для тебя!

***

Владимир — имя древних киевских князей.

Назвали этим именем тебя не зря:

Ты мужествен и полон радужных идей.

Мы поздравляем с именинами тебя.



Пусть начинания будут успешными,

Пусть будет рядом ангел твой хранитель!

Не позволяй ты чувствам быть поспешными

И помни: ты по жизни победитель!

***

Вова, Вовочка, Владимир,

Будь всегда во всем ты силен!

Пусть судьба любит тебя,

Жизнь преподносит моменты, любя.



Пусть испытания любые, —

Хоть добрые, хоть лихие.

Не заставляют тебя грустить,

Лучше забыть и отпустить.

***

День Владимира пришел.

Поздравляю искренне сердечно.

Я желаю, чтоб успех тебя нашел

И с тобой остался чтоб навечно.



Пусть тебе благоволят

Радость, счастье, процветанье.

Пусть улыбки душу окрылят,

А судьба исполнит все мечтанья.

***

Открытки с поздравлениями

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