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Сьогодні - День ангела Володимира: як привітати віршами, СМС і листівками

Кращі привітання з Днем Володимира (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

28 липня 2022 року ми відзначимо велике свято - День Хрещення Київської Русі - України, день пам'яті святого князя Володимира Великого і мучеників Кирила і Юдити, а також вперше - День української державності.

У матеріалі Styler ви знайдете найкращі привітання імениннику - Володимиру у віршах і на листівках.

Поздоровлення у віршах

Нехай вкаже тобі шлях.

На світ, відкинувши всі сумніви,

Дозволить з радістю поглянути.

Нехай дарує цей день сподівання,

Радість, виконання мрії.

Краще стане життя, ніж раніше.

Нехай все буде, як ти захочеш.

***

В День Святого Володимира,

Я хочу привітати вас.

Нехай небесний покровитель,

Не залишить вас ні на мить.

Дарує мир, здоров'я, радість,

Береже від бід, образ.

І потік енергій світлих,

Нехай буде для вас відкритий.

***

Гордість в імені Володимир,

Влада над світом і долею.

Будеш радісним, коханим,

Ангел поруч з тобою!

Нехай він подарує успіхи,

Тихій мудрості затишок!

І здоров'я буде міцним,

Нехай всі прикрощі підуть.

***

Всіх Володимирів сьогодні,

Вітаю від душі.

Адже вони, як князь Володимир,

Теж дуже гарні!

Нехай завжди щастить їм в житті,

Збудеться чого просили!

Адже не дарма їх іменини -

У день хрещення Русі!

***

В День Ангела Володимира,

У це чудове свято,

Бажаю радостей земних,

Й душевних благ тобі багато.

Ще хочу також побажати,

Душевний спокій не втрачати!

З Днем ангела! Щасливим будь!

Й про все погане ти забудь!

Листівки з привітаннями

Також іменинникам буде приємно отримати листівку з поздоровленням.

Раніше ми писали про всі церковні свята серпня 2022.

Також повідомлялося, яка буде погода в останній місяць літа.

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