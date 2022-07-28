Сегодня - День ангела Владимира: как поздравить стихами, СМС и открытками
28 июля 2022 года мы отметим большой праздник - День крещения Киевской Руси - Украины, день памяти святого князя Владимира Великого и мучеников Кирилла и Юдиты, а также впервые - День Украинской государственности.
В материале Styler вы найдете лучшие поздравления имениннику - Владимиру в стихах и на открытках.
Поздравления в стихах
С Днем Владимира сердечно
Поздравляю я тебя!
Будет жизнь пускай беспечной,
Будет пусть спокойною душа.
Крепнет пусть твое здоровье
И успех преследует во всем.
Согревают радости с любовью,
Ну, а вера наполняет дом.
***
С Днем князя Владимира! Пусть эта дата
Добавит веселья в хорошую жизнь.
И станет душа добротою богата.
Для этого просто сейчас улыбнись!
Пусть ангел хранит от напастей и горя,
Господь помогает, надежду даря.
Чтоб счастье беспечное и озорное
Сияло звездою всегда для тебя!
***
Владимир — имя древних киевских князей.
Назвали этим именем тебя не зря:
Ты мужествен и полон радужных идей.
Мы поздравляем с именинами тебя.
Пусть начинания будут успешными,
Пусть будет рядом ангел твой хранитель!
Не позволяй ты чувствам быть поспешными
И помни: ты по жизни победитель!
***
Вова, Вовочка, Владимир,
Будь всегда во всем ты силен!
Пусть судьба любит тебя,
Жизнь преподносит моменты, любя.
Пусть испытания любые, —
Хоть добрые, хоть лихие.
Не заставляют тебя грустить,
Лучше забыть и отпустить.
***
День Владимира пришел.
Поздравляю искренне сердечно.
Я желаю, чтоб успех тебя нашел
И с тобой остался чтоб навечно.
Пусть тебе благоволят
Радость, счастье, процветанье.
Пусть улыбки душу окрылят,
А судьба исполнит все мечтанья.
***
Открытки с поздравлениями
Также именинникам будет приятно получить открытку с поздравлением.
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