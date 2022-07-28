Сьогодні - День ангела Володимира: як привітати віршами, СМС і листівками
28 липня 2022 року ми відзначимо велике свято - День Хрещення Київської Русі - України, день пам'яті святого князя Володимира Великого і мучеників Кирила і Юдити, а також вперше - День української державності.
У матеріалі Styler ви знайдете найкращі привітання імениннику - Володимиру у віршах і на листівках.
Поздоровлення у віршах
Нехай вкаже тобі шлях.
На світ, відкинувши всі сумніви,
Дозволить з радістю поглянути.
Нехай дарує цей день сподівання,
Радість, виконання мрії.
Краще стане життя, ніж раніше.
Нехай все буде, як ти захочеш.
***
В День Святого Володимира,
Я хочу привітати вас.
Нехай небесний покровитель,
Не залишить вас ні на мить.
Дарує мир, здоров'я, радість,
Береже від бід, образ.
І потік енергій світлих,
Нехай буде для вас відкритий.
***
Гордість в імені Володимир,
Влада над світом і долею.
Будеш радісним, коханим,
Ангел поруч з тобою!
Нехай він подарує успіхи,
Тихій мудрості затишок!
І здоров'я буде міцним,
Нехай всі прикрощі підуть.
***
Всіх Володимирів сьогодні,
Вітаю від душі.
Адже вони, як князь Володимир,
Теж дуже гарні!
Нехай завжди щастить їм в житті,
Збудеться чого просили!
Адже не дарма їх іменини -
У день хрещення Русі!
***
В День Ангела Володимира,
У це чудове свято,
Бажаю радостей земних,
Й душевних благ тобі багато.
Ще хочу також побажати,
Душевний спокій не втрачати!
З Днем ангела! Щасливим будь!
Й про все погане ти забудь!
Листівки з привітаннями
Також іменинникам буде приємно отримати листівку з поздоровленням.
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