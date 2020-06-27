Седые волосы могут восстанавливаться: ученые сделали неожиданное заявление

Волосы становятся седыми не только из-за возраста человека, но также из-за постоянных стрессов. Ученые выяснили, что этот процесс обратим и волосы могут вернуться к своему первоначальному цвету.

В новом исследовании группы ученых из Колумбийского университета и Медицинской школы Университета Майами было доказано, что цвет волос может восстановиться. Если седина появилась в результате стресса, то после устранения причины они могут вернуться к своему первоначальному окрасу. Об этом пишет издание Medicalxpress.

Ученые исследовали роль меланина и некоторых белков, которые отвечают за цвет волос у человека. Добровольцы предоставили исследователям более 400 образцов волос для научного эксперимента. Было установлено, что волосы, которые поседели от стресса, имеют седину только на кончиках и по длине, а вот у корней – нет.

Это доказывает, что волосы поседели не в силу естественных изменений в организме человека, а от стрессов. После устранения стресса такие волоски восстанавливают свой первоначальный цвет. Опрос добровольцев подтвердил эту гипотезу ученых, так как многие рассказали о том, что пережили тяжелые периоды в своей жизни.

У одного из добровольцев возвращение естественного цвета волос совпало с уходом в отпуск, у другого – с успешным поиском новой работы. Именно в эти периоды седина из-за стресса начала исчезать.

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