Седокова раскрыла жесткую правду о "ВИА Гре": Меладзе манипулировал нами

Анна Седокова поговорила онлайн с певицей Олей Поляковой и рассказала всю правду об отношениях в группе "ВИА Гра", в которой она когда-то пела. По словам артистки, отношения между девушками были очень напряженными, так как им приходилось доказывать свое первенство среди друг друга. Все дело в том, что продюсер группы специально манипулировал красавицами и создавал в коллективе "нездоровую конкуренцию".

Также Седокова не стала скрывать, что все участницы "золотого состава группы" (Надежда Мейхер, Анна Седокова, Вера Брежнева) недолюбливают друг друга в реальной жизни, хотя при встрече мило улыбаются друг другу.

"Мы объявили друг другу холодную войну. Она, в принципе, до сих пор идет. Мы все очень мило общаемся друг с другом, когда приходится, но, по сути, не любим. Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами, не как артистками, а как женщинами. Очень сильная манипуляция на уровне: "Кто станет моей музой сегодня?". Создавалась такая конкуренция, в которой ты постоянно должен был доказывать, что ты лучший", — заявила Седокова.

Также она "прошлась" и по Вере Брежневой, которая потом вышла замуж за продюсера. Седокова считает, что Меладзе все силы стал тратить на жену.

"Мне кажется, у Кости больше не стоит на это все дело. А как только начинает приставать, ему сразу яички зажимают, и говорят: "Секундочку! Куда вы смотрите?". Я думаю, что это именно так, судя по его постоянному таком блаженном выражением лица..." - сказала Седокова.

Отметим, что разговор двух певиц прошел за бокалом вина, весь эфир они резвились и смеялись.

Как мы ранее писали, Вера Брежнева призналась о самоизоляции с Константином Меладзе.