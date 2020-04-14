Седокова розкрила жорстку правду про "ВІА Гру": Меладзе маніпулював нами

Анна Сєдокова поговорила онлайн із співачкою Олею Поляковою і розповіла всю правду про стосунки в групі "ВІА Гра", в якій вона колись співала. За словами артистки, стосунки між дівчатами були дуже напруженими, бо їм доводилося доводити свою першість серед колег. Вся річ у тому, що продюсер групи спеціально маніпулював красунями і створював в колективі "нездорову конкуренцію".

Також Сєдокова не стала приховувати, що всі учасниці "золотого складу групи" (Надія Мейхер, Анна Сєдокова, Віра Брежнєва) недолюблюють одна одну в реальному житті, хоча при зустрічі мило усміхаються одна одній

"Ми оголосили одна одній холодну війну. Вона, в принципі, досі йде. Ми всі дуже мило спілкуємося одна з одною, коли доводиться, але, по суті, не любимо. Костя Меладзе весь час жорстко маніпулював нами, не як артистками, а як жінками. Дуже сильна маніпуляція на рівні: "Хто стане моєю музою сьогодні?". Створювалася така конкуренція, в якій ти постійно повинен був доводити, що ти кращий", - заявила Сєдокова.

Також вона "пройшлася" і по Вірі Брежнєвій, яка потім вийшла заміж за продюсера. Сєдокова вважає, що Меладзе всі сили став витрачати на дружину.

"Мені здається, у Кості більше не стоїть на це все діло. А як тільки починає приставати, йому відразу яєчка затискають, і кажуть: "Секундочку! Куди ви дивитеся?". Я думаю, що це саме так, судячи по його постійному такому блаженному виразу обличчя..." - сказала Сєдокова.

Зазначимо, що розмова двох співачок пройшла за келихом вина, весь ефір вони пустували й сміялися.

Як ми раніше писали, Віра Брежнєва зізналася про самоізоляцію з Костянтином Меладзе.