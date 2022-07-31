Как сделать стиральный порошок дома: эффективен и будет стоить почти копейки

Мало кто знает, но химические вещества, содержащиеся в стиральных порошках и смягчителях, очень загрязняют окружающую среду. Со временем они могут даже раздражать кожу. Однако, к счастью, дома можно сделать экологичный стиральный порошок, который не будет стоить дорого.

Если вы видите, что тратите слишком много денег на стиральные порошки, то можно найти более выгодный метод с финансовой и экологической точки зрения.

Все необходимые ингредиенты, вероятно, есть в вашей кладовой или шкафу. В противном случае они доступны по низким ценам в любом супермаркете или в интернете.

Чтобы приготовить домашний стиральный порошок, нужны следующие ингредиенты:

эфирные масла лаванды, лимона или цитрусовых;

вода;

2 стакана пищевой соды;

2 стакана буры (натриевая соль борной кислоты)

мыло.

Во время приготовления нужно иметь под рукой ведро для смешивания ингредиентов, среднюю кастрюлю и деревянную ложку. Также важно иметь пластиковые бутылки, чтобы можно было вылить содержимое домашнего моющего средства.

В частности, в два стакана воды нужно добавить мыльную стружку. Затем смесь вылить в кастрюлю и наполнить водой. Помните, что на каждый литр воды нужно добавить две чашки мыла.

Дайте смеси покипеть несколько минут, постоянно помешивая деревянной ложкой. Затем насыпьте пищевую соду и буру в ведро, в которую вы выльете полученную смесь.

Вы получите целое ведро стирального порошка

Нужно размешивать до полного растворения раствора. Затем добавьте 8 литров воды и снова перемешайте, затем добавьте 20 мл эфирных масел, чтобы ваш натуральный стиральный порошок имел приятный и нежный аромат.

В завершение накройте ведро тканью и после того, как он хорошо остынет, перелейте раствор в пластиковые бутылки или другую тару.

В результате такое натуральное бытовое моющее средство не содержит агрессивных веществ, что является серьезным преимуществом для сохранения здоровья, особенно для людей с очень чувствительной кожей.