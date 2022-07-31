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Як зробити пральний порошок вдома: ефективний та коштуватиме майже копійки

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Неділя 31 липня 2022 07:30
Як зробити пральний порошок вдома: ефективний та коштуватиме майже копійки Як вдома зробити пральний порошок (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Мало хто знає, але хімічні речовини, що містяться в пральних порошках і пом’якшувачах, дуже забруднюють навколишнє середовище. Згодом вони можуть навіть подразнити шкіру. Однак, на щастя, вдома можна зробити екологічний пральний порошок, який не коштуватиме дорого.

Про це пише Sante Plusmag.

Якщо ви бачите, що витрачаєте занадто багато грошей на пральні порошки, то можна знайти більш вигідний метод з фінансової та екологічної точки зору.

Усі необхідні інгредієнти, ймовірно, є у вашій коморі чи шафі. В іншому випадку вони доступні за низькими цінами в будь-якому супермаркеті чи в інтернеті.

Щоб приготувати домашній пральний порошок, потрібні такі інгредієнти:

  • ефірні олії лаванди, лимона або цитрусових;
  • вода;
  • 2 склянки харчової соди;
  • 2 склянки бури (натрієва сіль борної кислоти)
  • мило.

Під час приготування потрібно мати під рукою відро для змішування інгредієнтів, середню каструлю та дерев’яну ложку. Також важливо мати пластикові пляшки, щоб можна було вилити вміст домашнього миючого засобу.

Зокрема, у дві склянки води потрібно додати мильну стружку. Потім суміш вилити у каструлю та наповнити водою. Пам’ятайте, що на кожен літр води потрібно додати дві чашки мила.

Дайте суміші покипіти кілька хвилин, постійно помішуючи дерев’яною ложкою. Потім насипте харчову соду та буру у відро, у яку ви виллєте отриману суміш.

Ви отримаєте ціле відро прального порошку

Потрібно розмішувати до повного розчинення розчину. Потім додайте 8 літрів води і знову перемішайте, потім додайте 20 мл ефірних олій, щоб ваш натуральний пральний порошок мав приємний і ніжний аромат.

На завершення накрийте відро тканиною і після того, як він добре охолоне, перелийте розчин у пластикові пляшки або іншу тару.

В результаті такий натуральний побутовий миючий засіб не містить агресивних речовин, що є серйозною перевагою для збереження здоров'я, особливо для людей з дуже чутливою шкірою.

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