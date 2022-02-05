ru ua
Сб, 05 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Что сделать, чтобы ковер не скользил по полу: действенные способы

Новина українською →
Суббота 05 февраля 2022 20:58
Что сделать, чтобы ковер не скользил по полу: действенные способы Что делать, когда ковер не скользил по полу (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Почти у каждого в доме есть неустойчивые ковры, которые могут не только раздражать постоянным перемещением, но и стать причиной травмы. Поэтому попробуем разобраться какие есть методы, чтобы исключить это явление.

Что делать, когда коврик скользит по полу, сообщает englishpromo.

Как закрепить ковер, чтобы он не скользил

В общем существует несколько приспособлений, которые смогут удержать ковер

Силиконовые наклейки

В частности, могут помочь специальные подложки. Приобрести их вы сможете в строительных магазинах. В наборе четыре элемента треугольной или прямоугольной формы. Эти элементы достаточно приклеить по углам коврика или по периметру, если у вас круглое изделие.

Подкладки под ковер

Такие подложки нужно выбрать в зависимости от размера ковра, его толщины и типа напольного покрытия.

Для ковров небольших размеров лучше тонкая подкладка, что составлять собой сетку. А для больших паласов подойдет натуральная подкладка из шерсти.

Ковровая лента

Такая лента предназначена не только для укладки напольного покрытия, но и для фиксации ковров.

Хорошо справляется с задачей удержания коврового изделия на месте, однако недолговечна. Чем чаще коврики будут сниматься для чистки, тем слабее они будут держаться. Нужно периодически менять куски старой ленты на новые.

Горячий клей

Используйте клеевой пистолет, чтобы нанести его на нижнюю сторону коврового изделия, и дождитесь, пока клей засохнет. Желательно оставить его на всю ночь до полного высыхания.

Мазки клея необязательно должны быть ровными, они в любом случае смогут зафиксировать коврик на полу.

Липучка

Обычная лента-контакт, используемая в создании текстиля, сможет зафиксировать ковер на любом покрытии. Однако необходимо убедиться в том, что одна из сторон липучки хорошо прикреплена к полу. Данное изделие можно приобрести в любом текстильном магазине.

Малярный скотч

Несколько слоев малярного скотча, наклеенного на все четыре угла коврового изделия, помогут удержать его на месте. Однако ленту придется периодически обновлять, потому что она со временем теряет клейкость.

Ранее мы сообщали, что эти лайфхаки помогут вам открыть банки даже если у вас слабые руки.

Также мы писали, как легко убрать неприятный запах с обуви.

Читайте РБК-Украина в Google News
лайфхаки
LITE
"Мое сердце не свободно": Руслан Сенечкин – о личной жизни, участии в "Холостяке" и скелетах в шкафу
"Мое сердце не свободно": Руслан Сенечкин – о личной жизни, участии в "Холостяке" и скелетах в шкафу