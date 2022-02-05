Що зробити, щоб килим не ковзав по підлозі: дієві способи

Майже у кожного в будинку є нестійкі килими, які можуть не тільки дратувати постійним переміщенням, але і стати причиною травми. Тому спробуємо розібратися які є методи, щоб виключити це явище.

Що робити, коли коврик ковзає по підлозі, повідомляє englishpromo .

Як закріпити килим, щоб він не ковзав

В загальному існує кілька пристосувань, які зможуть утримати килим на місці.

Силіконові наклейки

Зокрема, можуть допомогти спеціальні підкладки. Придбати їх ви зможете в будівельних магазинах. У наборі чотири елементи трикутної або прямокутної форми. Ці елементи досить приклеїти по кутах килимка або по периметру, якщо у вас круглий виріб.

Підкладки під килим

Такі підкладки потрібно вибрати в залежності від розміру килима, його товщини та типу підлогового покриття.

Для килимів невеликих розмірів краще тонка підкладка, що становити собою сітку. А для великих паласів підійде натуральна підкладка з вовни.

Килимова стрічка

Така стрічка призначена не тільки для укладання підлогового покриття, але і для фіксації килимів.

Добре справляється із завданням утримання килимового виробу на місці, проте недовговічна. Чим частіше килимки будуть зніматися для чищення, тим слабкіше вони будуть триматися. Потрібно періодично міняти шматки старої стрічки на нові.

Гарячий клей

Використайте клейовий пістолет, щоб нанести його на нижню сторону килимового виробу, і дочекайтеся, поки клей засохне. Бажано залишити його на всю ніч до повного висихання.

Мазки клею необов'язково повинні бути рівними, вони в будь-якому випадку зможуть зафіксувати килимок на підлозі.

Липучка

Звичайна стрічка-контакт, використовувана в створенні текстилю, зможе зафіксувати килим на будь-якому покритті. Однак необхідно переконатися в тому, що одна зі сторін липучки добре прикріплена до підлоги. Даний виріб можна придбати в будь-якому текстильному магазині.

Малярський скотч

Кілька шарів малярного скотчу, наклеєного на всі чотири кути килимового виробу, допоможуть утримати його на місці. Однак стрічку доведеться періодично оновлювати, бо вона з часом втрачає клейкість.