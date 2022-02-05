ru ua
Сб, 05 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Що зробити, щоб килим не ковзав по підлозі: дієві способи

Новость на русском →
Субота 05 лютого 2022 20:58
Що зробити, щоб килим не ковзав по підлозі: дієві способи Що робити, коли килим не ковзав по підлозі (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Майже у кожного в будинку є нестійкі килими, які можуть не тільки дратувати постійним переміщенням, але і стати причиною травми. Тому спробуємо розібратися які є методи, щоб виключити це явище.

Що робити, коли коврик ковзає по підлозі, повідомляє englishpromo.

Як закріпити килим, щоб він не ковзав

В загальному існує кілька пристосувань, які зможуть утримати килим на місці.

Силіконові наклейки

Зокрема, можуть допомогти спеціальні підкладки. Придбати їх ви зможете в будівельних магазинах. У наборі чотири елементи трикутної або прямокутної форми. Ці елементи досить приклеїти по кутах килимка або по периметру, якщо у вас круглий виріб.

Підкладки під килим

Такі підкладки потрібно вибрати в залежності від розміру килима, його товщини та типу підлогового покриття.

Для килимів невеликих розмірів краще тонка підкладка, що становити собою сітку. А для великих паласів підійде натуральна підкладка з вовни.

Килимова стрічка

Така стрічка призначена не тільки для укладання підлогового покриття, але і для фіксації килимів.

Добре справляється із завданням утримання килимового виробу на місці, проте недовговічна. Чим частіше килимки будуть зніматися для чищення, тим слабкіше вони будуть триматися. Потрібно періодично міняти шматки старої стрічки на нові.

Гарячий клей

Використайте клейовий пістолет, щоб нанести його на нижню сторону килимового виробу, і дочекайтеся, поки клей засохне. Бажано залишити його на всю ніч до повного висихання.

Мазки клею необов'язково повинні бути рівними, вони в будь-якому випадку зможуть зафіксувати килимок на підлозі.

Липучка

Звичайна стрічка-контакт, використовувана в створенні текстилю, зможе зафіксувати килим на будь-якому покритті. Однак необхідно переконатися в тому, що одна зі сторін липучки добре прикріплена до підлоги. Даний виріб можна придбати в будь-якому текстильному магазині.

Малярський скотч

Кілька шарів малярного скотчу, наклеєного на всі чотири кути килимового виробу, допоможуть утримати його на місці. Однак стрічку доведеться періодично оновлювати, бо вона з часом втрачає клейкість.

Раніше ми повідомляли, що ці лайфхаки допоможуть вам відкрити банки, навіть якщо у вас слабкі руки.

Також ми писали, як легко прибрати неприємний запах із взуття.

Читайте РБК-Україна в Google News
лайфхаки
LITE
"Моє серце не вільне": Руслан Сенічкін – про особисте життя, участь в "Холостяку" і скелетах в шафі
"Моє серце не вільне": Руслан Сенічкін – про особисте життя, участь в "Холостяку" і скелетах в шафі