Как сделать антисептик дома: важные правила и простые рецепты (видео)

Коронавирус в Украине диагностирован на сегодня у 156 пациентов, и введенный в целях борьбы со стремительным распространением болезни карантин многих граждан отправил по домам. В этих условиях полезно научиться изготавливать такое средство профилактики, как антисептики - для использовании при мытье рук и для личной гигиены.

Как отмечают медики, руки нужно не только тщательно мыть с мылом, но и обрабатывать антисептиком.

Дело в том, что спиртосодержащие антисептики считаются более эффективным средством для уничтожения микроорганизмов, чем мыло.

Недавно во Всемирной организации здравоохранения дали рецепт, как можно смастерить гелевый антисептик своими руками.

После этого появилось еще несколько полезных подсказок, как изготовить антисептики дома без усилий и за максимально короткое время.

Не обошел вниманием тему и известный доктор и телеведущий Евгений Комаровский, который записал видео с простым рецептом санитайзера (антисептика, дезинфицирующего средства для рук).

Для этого потребуется ваши руки, 240 мл спирта, 15 мл перекиси 3%, 5 мл глицерина и 60 мл воды.

Все эти компоненты нужно соединить, и при помощи шприца налить раствор в любой флакон-пшикалку.

Видео: Комаровский дал рецепт изготовления антисептика своими руками

Еще один простой рецепт антисептика выглядит так:

2 части алкоголя на 1 часть геля алоэ вера.

К примеру - в стакан, наполненный на две трети алкоголем, берем и добавляем еще одну треть алоэ веры.

Отметим, что антисептик должен содержать 70-80% спирта.

Также необходимо использовать минимум 3 мл антисептика, чтобы он покрывал всю поверхность рук.

Важно особое внимание уделить зоне под ногтями.

Длительность обработки рук антисептиком не должна быть менее 30 секунд.

Ранее мы писали о том, как сделать антисептик из водки в период коронавируса COVID-19.