Сделали невозможное: херсонские врачи пришили ребенку почти оторванную руку

Врачи Херсонской детской областной клинической больницы пришили 15-летнему парню почти оторванную руку. Хирурги кропотливо сшивали разорванные сухожилия и нервно-сосудистые сплетения в течение шести часов. Об этом в Facebook написал глава Херсонского облсовета Владислав Мангер.

В воскресенье, 11 августа, Илья получил страшную травму во время отдыха с родителями на реке. От удара кости руки были переломаны, сосуды и нервы разорваны. Концовка буквально держалась на клочке кожи.

Родители немедленно повезли его в больницу. Из-за выходного некоторые врачи были не на месте.

"Но медики немедленно приехали и приступили к работе, пригласив на помощь коллег из других медучреждений", - пишет чиновник.

Врачи в Херсоне пришили ребенку почти оторванную руку (фото: facebook.com/vlad.manger)

Через шесть часов операция была завершена - руку подростку сохранили, его состояние сейчас стабильное.

Чиновник благодарит всем врачам за преданную работу и профессионализм.

Врачи в Херсоне пришили ребенку почти оторванную руку (скрин: facebook.com/vlad.manger)

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