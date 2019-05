Сделала хозяйку миллионершей: умерла легендарная "сердитая кошка" Grumpy Cat

Grumpy Cat имеет более двух миллионов фолловеров в Instagram

Умерла Grumpy Cat - та самая легендарная "сердитая кошка", которая прославилась в 2012 году, когда брат хозяйки животного разместил ее снимки на сайте Reddit. О смерти питомца сообщили на официальной странице Grumpy Cat в Twitter.

Кошке было всего семь лет. Она скончалась от инфекции мочевого пузыря. Настоящая кличка животного Tardar Sauce ("Соус Тартар"), или просто Tard.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97