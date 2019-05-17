Зробила господиню мільйонеркою: померла легендарна "сердита кішка" Grumpy Cat

Померла Grumpy Cat - сердита кішка (фото: instagram.com/realgrumpycat)

Grumpy Cat має більше двох мільйонів фоловерів в Instagram

Померла Grumpy Cat - та сама легендарна "сердита кішка", яка прославилася в 2012 році, коли брат господині тварини розмістив її знімки на сайті Reddit. Про смерть вихованця повідомили на офіційній сторінці Grumpy Cat у Twitter.

Кішці було всього сім років. Вона померла від інфекції сечового міхура. Справжня кличка тварини Tardar Sauce ("Соус Тартар"), або просто Tard.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97 — Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) 17 мая 2019 г.

Померла Grumpy Cat - сердита кішка (фото: twitter.com/realgrumpycat)

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що до кінця 2014 року Тард принесла своїй господині, колишньої офіціантці, Табаті Бандесен прибуток у розмірі близько 100 мільйонів доларів.

Померла Grumpy Cat - сердита кішка (фото: instagram.com/realgrumpycat)

А в січні 2018 року Табата отримала $710000 компенсації від Grumpy Cat Grumppuccino за порушення авторських прав - кавова компанія Grenade порушила договір про використання зображень кішки.

Померла Grumpy Cat - сердита кішка (фото: instagram.com/realgrumpycat)

"Сердитість" кішки обумовлена її фізіологічними особливостями - неправильним прикусом і карликовістю.

Померла Grumpy Cat - сердита кішка (фото: instagram.com/realgrumpycat)

Число підписників Grumpy Cat в Twitter перевищило 1,5 мільйона чоловік, а в Instagram - два мільйони.

Померла Grumpy Cat - сердита кішка (відео: YouTube/Chuck Norris)

У травні 2013 року кішка отримала інтернет-премію Webby Award в номінації "Мем року". "Соус Тардар" також знялася в рекламі котячого корму. Про неї вийшло кілька книг і був знятий фільм.

Померла Grumpy Cat - сердита кішка (відео: YouTube/CCN BREAKINGNEWS)

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