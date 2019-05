Зробила господиню мільйонеркою: померла легендарна "сердита кішка" Grumpy Cat

Grumpy Cat має більше двох мільйонів фоловерів в Instagram

Померла Grumpy Cat - та сама легендарна "сердита кішка", яка прославилася в 2012 році, коли брат господині тварини розмістив її знімки на сайті Reddit. Про смерть вихованця повідомили на офіційній сторінці Grumpy Cat у Twitter.

Кішці було всього сім років. Вона померла від інфекції сечового міхура. Справжня кличка тварини Tardar Sauce ("Соус Тартар"), або просто Tard.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97