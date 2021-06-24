Сделал розовый ирокез и зачитал рэп: Михаил Поплавский удивил смелым образом в клипе "Український борщ"

Презентуя видео в Университете культуры, Поплавский подчеркнул, что эта работа - еще один его вклад в популяризацию Украины, ее культуры и традиций в мире.

"У нас богатое гастрономическое наследие, и нам нужно уметь его хранить, пропагандировать, в хорошем смысле этого слова, и защищать. "Український борщ" - это национальное блюдо, рецепт которого передается из поколения в поколение, это наша гордость. Я и в дальнейшем буду популяризировать и лоббировать все украинское. Убежден, этот клип за месяц наберет более 15 миллионов просмотров. К предыдущим хитам есть очень большой интерес за границей. Больше всего мои клипы смотрят за рубежом: в Румынии, Казахстане, США, Канаде и других странах. Во всем мире знают, что такое украинское сало, украинские вареники и украинский борщ. И это не про блюда национальной кухни, а про культурную идентификацию нации в мировом пространстве", - сказал Михаил Поплавский.

Снимать концертный клип он доверил эпатажной Елене Винярской, известной своей креативностью и нестандартным подходом к работе. Она контролирует каждую деталь процесса, начиная от пуговиц на костюме, разработки образов от кутюр, макияжа, декораций и монтажа. Подготовка к съемкам длилась почти месяц, а сняли видео всего за восемь часов. Как и предыдущие работы, снимали в виртуальной дополненной реальности с использованием 3D-графики и передовых технологий.

Винярская говорит, что вдохновилась произведениями знаменитого мирового художника Энди Уорхола и частично интерпретировала его стилистику в клип "Український борщ".

Режиссер "закатала" национальное блюдо в жестяные банки, микрофон на стойке превратила в эксклюзивный половник, а Поплавского - в хипстера. Ради новой работы он решился на смелый эксперимент - сделал розовый ирокез и зачитал рэп на английском.

Стилизация клипа выполнена в красно-черно-белой гамме. По словам режиссера, красный - это борщ, черный - черноволосые украинские красавицы, а белый - светлая украинская душа.

"Я хотела, чтобы этот клип был не просто артовским и привлекал внимание, а был максимально эмоциональным, хайповым, прогрессивным и нес месседж. На принтах костюмов написан рецепт борща. Он есть и в дизайне, графике и даже в боди-арте на лице одной из танцовщиц. Это такая акция мирного декларирования", - сказала Винярская.

Новой работой Поплавский в очередной раз ломает стереотипы и показывает, что украинское – современное, модное, стильное и креативное.

Это отметили и гости презентации, звездные друзья Поплавского - Павел Зибров, Екатерина Бужинская, Ирина Федышин, Андрей Князь, Солоха и другие.

"Ну, вы начудили. А если серьезно, то своими клипами Поплавский творит очень важное государственное дело. Благодаря таким ярким клипам о наших национальных блюдах, культуре узнают в мире. Тут он действительно выступает культурным дипломатом", - сказал Зибров.

"А я готов чудить, экспериментировать, чтобы привлечь внимание молодой аудитории - от 5 до 25 лет. Они смотрят Тик-Ток, Инстаграм, YouTube, делают мемы и видеонарезки с моих клипов. Я хочу, чтобы национальная идея зашла в их головы 25-м кадром", - добавил Поплавский.