Не сдал - нет должности: экзамен по украинскому языку провалили 15% чиновников

В Украине подвели итоги первых двух месяцев проведения экзамена на уровень владения государственным языком, который проводили среди чиновников, претендующих на госдолжности.
Об этом 16 сентября передали в пресс-службе Национальной комиссии по стандартам государственного языка.
Глава Нацкомиссии Орыся Демская обратила внимание, что экзамен на владение украинским языков претерпел трансформации, в результате чего его продолжительность сократилась с двух часов до 30 минут.
Это позволило значительно увеличить пропускную способность экзамена до более 16 тысяч человек в месяц.
Итого, по состоянию на сегодня, Комиссия выдала 22 265 сертификатов.
Все они есть в открытом доступе на их сайте Нацкомиссии, и любой может по фамилии найти соответствующий сертификат в Реестре государственных сертификатов.
По результатам проверки выяснилось, что около 15% госчиновников не сдали экзамен по украинскому языку.
Как прокомментировала ситуацию Демская в эфире канала "Украина 24", это нормальный результат для страны, которая "является переходной от одной языковой модели к другой, общения на уровне государства и страны".
"Я считаю, что чиновники справились, потому что из всех тех, кто сдавал экзамен, несдача составляет в среднем примерно 15%", - поделилась впечатлениями глава Нацкомиссии.
Она также рассказала, что специальной предельной нормы несдачи экзаменов никто не устанавливал.
"Если человек не сдал экзамен, он просто не назначается на должность, и все. И таким образом экзамен становится тем механизмом, который устанавливает, что то или иное лицо из-за неумения нормально коммуницировать не может выполнять функции государственной службы", - сказала Демская.
Напомним, 16 июля вступили в силу новые статьи "языкового закона", который предусматривает, что госслужащих будут проверять на знание государственного языка перед поступлением на госслужбу. Для этого нужно получить специальный сертификат в результате экзамена.