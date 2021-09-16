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Не склав - немає посади: іспит з української мови провалили 15% чиновників

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Четвер 16 вересня 2021 22:42
Не склав - немає посади: іспит з української мови провалили 15% чиновників Фото: в Україні проводять іспит на рівень знання української для майбутніх чиновників (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні підбили підсумки перших двох місяців проведення іспиту на рівень володіння державною мовою, який проводили серед чиновників, які претендують на держпосади.

Про це 16 вересня передали в прес-службі Національної комісії зі стандартів державної мови.

Голова Нацкомісії Орися Демська звернула увагу, що іспит на володіння українською мовою зазнав трансформації, в результаті чого його тривалість скоротилася з двох годин до 30 хвилин.

Це дозволило значно збільшити пропускну здатність іспиту до понад 16 тисяч людей на місяць.

Разом, станом на сьогодні, Комісія видала 22 265 сертифікатів.

Всі вони є у відкритому доступі на сайті Нацкомісії, і будь-хто може по прізвищу знайти відповідний сертифікат в Реєстрі державних сертифікатів.

За результатами перевірки з'ясувалося, що близько 15% держчиновників не склали іспит з української мови.

Як прокоментувала ситуацію Демська в ефірі каналу "Україна 24", це нормальний результат для країни, яка "є перехідною від однієї мовної моделі до іншої, спілкування на рівні держави й країни".

"Я вважаю, що чиновники впоралися, тому що з усіх тих, хто складав іспит, нескладання становить у середньому приблизно 15%", - поділилася враженнями голова Нацкомісії.

Вона також розповіла, що спеціальної граничної норми нескладання іспитів ніхто не встановлював.

"Якщо людина не склала іспит, вона просто не призначається на посаду, і все. І таким чином іспит стає тим механізмом, який встановлює, що та чи інша особа через невміння нормально комунікувати не може виконувати функції державної служби", - сказала Демська.

Нагадавши, 16 липня набули чинності нові статті "мовного закону", який передбачає, що держслужбовців перевірятимуть на знання державної мови перед вступом на держслужбу. Для цього потрібно отримати спеціальний сертифікат в результаті іспиту.

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