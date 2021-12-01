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"Вважаю нечесним": Дікусар висловився про фінал "Танців з зірками"

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Київ , Середа 01 грудня 2021 20:41
"Вважаю нечесним": Дікусар висловився про фінал "Танців з зірками" Фото: Дмитро Дікусар і Ольга Харлан (instagram.com/dikusar_dmitriy)
Автор: Роман Мирончук

Український хореограф і учасник "Танців з зірками 2021" Дмитро Дікусар разом з українською спортсменкою Ольгою Харлан не зміг посісти перше місце на проєкті - пара стала другою. У шоу переміг актор Артур Логай і його партнерка Анна Кареліна. При цьому Дмитро не згоден з таким рішенням.

Про це він заявив в інтерв'ю ведучою бекстейджу "Танців з зірками" Мілі Єремєєвої.

Він зізнався, що дуже розчарований фіналом шоу. Також йому не дали висловитися в прямому ефірі.

"Упевнений, якби все було дуже чесно, і ми поставили танцюристів в ряд, включили музику і подивилися, що станеться, думаю, там було б все очевидно, але так не сталося. Нехай це буде на совісті тих, хто в цьому брав участь, але нечесно, як на мене. Я вважаю це нечесним", - зазначив танцюрист.

Дікусар також підкреслив, що він не образився на те, що у нього немає кубка. За його словами, кубок йому не потрібен. Найголовніше - це честь, справедливість і справжні люди.

Ольга Харлан погодилася з його думкою, але все ж побажала йому виграти кубок в наступному сезоні.

Дмитро Дікусар висловився про фінал "Танців з зірками 2021" (відео: YouTube)

Нагадаємо, Українська прима-балерина і суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар прокоментувала перемогу Артура Логая і його партнерки Анни Кареліної.

Ми також писали про те, що Артур Логай показав неприємний момент на кастингу "Танців з зірками", після якого думав, що його не візьмуть на проєкт.

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Танцы со звездами Дмитрий Дикусар
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