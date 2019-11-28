Счет шел на минуты: в Харькове "коп" спас жизнь ребенку (видео)

В Харькове полицейский спас жизнь ребенку. На улице сотрудник правоохранительных органов увидел девочку, которая начала терять сознание. Она нуждалась в срочном уколе инсулина. Об этом сообщают в Telegram-канале Украина сейчас.

"Счет шел на минуты, но патрульный быстро среагировал, отвез ее домой, где она и получила нужную иньекцию. Уважение!" - сказано в сообщении.

В ролике показано, как полицейский заносит ребенка на руках в подъезд дома. Он быстро подымается с девочкой по лестнице, чтобы не потерять ни минуты. Отмечается, что все закончилось благополучно и с девочкой все хорошо.

В Харькове "коп" спас жизнь ребенку (YouTube)

Как мы ранее писали, в Сумах патрульный полицейский вместе с медсестрой спасли жизнь трехлетнему мальчику, который в детском садике подавился блинчиком.