Рахунок йшов на хвилини: в Харкові "коп" врятував життя дитині (відео)

У Харкові полицейский врятував життя дитині. На вулиці співробітник правоохоронних органів побачив дівчинку, яка почала втрачати свідомість. Вона потребувала негайного укол інсуліну. Про це повідомляють у Telegram-каналі Україна зараз.

"Рахунок йшов на хвилини, але патрульний швидко зреагував, відвіз її додому, де вона і отримала потрібну ін'єкцію. Повага!" - сказано в повідомленні.

У ролику показано, як поліцейський заносить дитини на руках у під'їзд будинку. Він швидко піднімається з дівчинкою по сходах, щоб не втратити жодної хвилини. Відзначається, що все закінчилося благополучно і з дівчинкою все гаразд.

В Харкові "коп" врятував життя дитині (YouTube)

Як ми раніше писали, у Сумах патрульний поліцейський разом з медсестрою врятували життя трирічного хлопчика, який в дитячому садку подавився млинчиком.