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За счет налогоплательщиков: Слуга народа запустит дорогостоящий проект

STYLERЖизнь    15.02.2020 - 13:33
За счет налогоплательщиков: Слуга народа запустит дорогостоящий проект
Телевизор (иллюстративное фото: pixabay.com)

Партия "Слуга народа" планирует запустить свой канал "Слуга-ТВ"

Президентская партия "Слуга народа" объявила о планах запустить свой интернет-канал "Слуга-ТВ". Финансирование проекта будет осуществляться из денег, которые партия получила из бюджета.

Анонс нового проекта президентской партии сделала заместительница главы фракции Евгения Кравчук в комментарии LB.ua.

По ее словам, студия должна будет находиться в КВЦ "Парковый", который объявили официальным офисом партии.

Также она сказала, что тестовое вещание начнут в марте. Ожидается, что на канале будут отвечать на вопросы представителей региональной власти и журналистов.

Стоит напомнить, что в "Слуге народа" готовят закон против анонимных каналов в Telegram. Новый закон "О медиа" будет направлен на то, чтобы анонимные Telegram-каналы раскрыли конечных бенефициаров. В новом законе попытаются определить, что является медийной площадкой, отталкиваясь от количества пользователей.

Напомним, ранее Мониторинговая миссия ООН раскритиковала украинский закон "О медиа". В частности, в ООН призвали воздержаться от ограничений для работы СМИ, так как это не соответствует стандартам прав человека.

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