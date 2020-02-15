За рахунок платників податків: Слуга народу запустить дорогий проект

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Партія "Слуга народу" планує запустити свій канал "Слуга-ТВ"

Президентська партія "Слуга народу" оголосила про плани запустити свій інтернет-канал "Слуга-ТБ". Фінансування проєкту буде здійснюватися з грошей, які партія отримала з бюджету.

Анонс нового проєкту президентської партії зробила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук в коментарі LB.ua.

За її словами, студія повинна буде знаходитися у КВЦ "Парковий", який оголосили офіційним офісом партії.

Також вона сказала, що тестове мовлення почнуть у березні. Очікується, що на каналі будуть відповідати на питання представників регіональної влади й журналістів.

Варто нагадати, що у "Слуги народу" готують закон проти анонімних каналів в Telegram. Новий закон "Про медіа" буде спрямований на те, щоб анонімні Telegram-канали розкрили кінцевих бенефіціарів. У новому законі спробують визначити, що є медійним майданчиком, відштовхуючись від кількості користувачів.

Нагадаємо, раніше Моніторингова місія ООН розкритикувала український закон "Про медіа". Зокрема, в ООН закликали утриматися від обмежень для роботи ЗМІ, оскільки це не відповідає стандартам прав людини.