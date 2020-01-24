Война за умы: как у Зеленского создают телеканал для оккупированных территорий

Команда Зеленского запускает новый канал (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Министерство культуры совместно с Офисом президента работает над созданием нового канала для оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Начать вещание новый информационно-развлекательный телеканал должен в середине февраля.

В медиасообществе не в восторге от планов украинской власти, поскольку этот проект создается вместо UATV, который вел трансляцию за рубежом. Подробнее о том, как и зачем у Зеленского создают новый канал – в материале РБК-Украина.

Украинская власть планирует запустить информационно-развлекательный телеканал для жителей временно оккупированных районов Донбасса и Крыма. О такой идее Владимир Зеленский рассказал еще перед первым туром президентской гонки. Говоря о своем видении реинтеграции оккупированных территорий Донбасса, он заявил, что Украина должна вести "серьезную информационную войну".

Об этой инициативе в команде Зеленского вновь заговорили в июле. Заместитель главы Офиса президента, отвечающий за информационную политику, Кирилл Тимошенко анонсировал создание международного русскоязычного канала "для борьбы за умы". Получив парламентское большинство и свое правительство, команда Зеленского стала воплощать идею о новом канале в жизнь.

"Мы понимаем насколько важно в условиях информационной войны бороться за сознание украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях и не имеют альтернативного мнения. Их представление о нынешней Украине в основном состоит из программ российского телевидения", – объяснил РБК-Украина замглавы Офиса президента Юрий Костюк.

По его словам, основную работу над созданием телеканала ведет Министерство культуры. Тогда как представители Офиса, в том числе и сам Костюк, участвуют в запуске канала "на уровне консультаций". Кроме того, в создании проекта задействованы "все большие медиа-группы Украины".

"У нас есть большой опыт в медиа и мы можем помочь. Плюс, речь идет о канале, который будет иметь стратегическое значение, поэтому логично, что Офис президента привлечен к решению этой задачи. Мы – и ОП, и министерство – точно знаем, какая информация и характер контента нужен там, как технически его туда доставить", – пояснил замглавы ОП.

В Минкульте заявили, что совместно с МИД работают над "пакетом месседжей", которые будет ретранслировать новый канал для жителей неподконтрольных Киеву территорий.

Кроме информационного блока собственного производства, на канале будут показывать украино- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы украинского производства. Старт вещания намечен на 15 февраля.

Гендиректора телеканала должны избрать до конца января, к тому времени его обязанности исполняет замдиректора Юлия Островская. Примечательно, что ранее она работала директором производства "Студии Квартал 95".

Руководителем информационного вещания стала Елена Трибушная, ранее – главный редактор "24 канала". Но, не проработав и месяца, она покинула телеканал. По словам Трибушной, она по-разному видит реализацию этой идеи с "остальными новыми руководителями проекта".

Между тем, по информации РБК-Украина, в последнее время телеканал неоднократно посещал режиссер сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко. В пресс-службе Минкульта в комментарии изданию отметили, что не владеют информацией о причастности "Квартала" или Кирющенко к запуску нового телеканала.

Средство информационной войны

Новый телеканал запускается на базе государственного UATV (Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины"), который был создан Министерством информполитики в 2015 году для трансляции заграницей. С середины января он прекратил трансляцию в прямом эфире, вместо этого показывая программы в записи.

Канал выходил в эфир на нескольких иностранных языках, в том числе на английском и крымскотатарском, через спутники и кабельные сети в почти 70 странах мира и частично на оккупированных территориях Украины, где это позволяло покрытие.

Деятельность UATV, а также государственного информационного агентства "Укринформ", регламентируется специальным законом, принятым в 2016 году, "О системе иновещания Украины".

Оба медиа финансируются из госбюджета. Сумма этого финансирования также закреплена в законе и составляет не меньше чем 0,06% от расходов общего фонда госбюджета за прошлый год.

Хотя на деле близкую к этой цифре сумму UATV и "Укринформ" получили только в 2018 году – около 480 млн гривен. В 2019 году на иновещание выделили 350 млн гривен.

В госбюджете 2020 года на UATV и "Укринформ" запланировано почти 440 млн гривен. Финансировать новый телеканал для оккупированных территорий будут в рамках расходов для иновещания, предусмотренных действующим госбюджетом, сообщили РБК-Украина в пресс-службе Минкульта.

Но для полноценного запуска нового канала необходимо изменить действующий закон об иновещании. Эти изменения в конце прошлого года инициировала группа депутатов из "Слуги народа", предложив переписать в законе территорию и язык иновещания. В январе Рада приняла их законопроект (№ 2521) в первом чтении.

"Думаю, в начале феврале мы проголосуем его во втором чтении", – сказала РБК-Украина один из соавторов документа Евгения Кравчук (СН).

Из документа следует, что иновещатель сможет вести трансляцию не только зарубежом, но и внутри страны – на временно оккупированных территориях, смежных с ними районах, районах вдоль границы с РФ и другими странами.

В то же время, по словам министра культуры Владимира Бородянского, новый канал будет вещать только на оккупированных территориях и близлежащих районах.

Из действующего закона также убирается норма, которая устанавливает, что не меньше чем 50% контента должно быть на английском языке, отмечает Кравчук. "То есть контент на этом канале будет не только украиноязычный, но и русскоязычный, очевидно, будут также крымскотатарские программы", – пояснила замглавы фракции "Слуга народа".

Она добавила, что для оккупированных территорий новый канал сможет вещать не только по спутнику, но и через эфирное наземное вещание. Более того, по информации издания, в Минкульте уже рассматривают варианты защиты сигнала от блокировки со стороны России и сепаратистов ОРДЛО.

Вопрос приоритетов

Инициатива украинской власти не нашла полной поддержки среди медиасообщества. На сайте президента уже появилась петиция о возобновлении работы UATV.

Канал для оккупированных территорий нужен, но не ценой отказа от иновещания, говорит член Общественного совета при Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания Александр Глущенко.

Шеф-редактор "Детектора медиа" Наталья Лигачева предположила, что создание этого канала вместо иновещания – подготовка электоральной почвы для "Слуги народа" на будущих выборах в ОРДЛО за счет бюджетных средств. Хотя замглавы президентской фракции Евгения Кравчук это отрицает.

"Мы никогда не рассматривали и не рассматриваем каналы или другие СМИ с государственным финансированием как инструмент реализации наших политических планов. После победы на выборах никто из нас не бежал, чтобы побыстрее установить контроль над такими СМИ. Мы туда не рвемся и сейчас", – уточнила депутат.

Вместе с тем член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский считает запуск нового канала на базе UATV логичным решением. Иначе правительству пришлось бы создавать отдельное государственное предприятие и новую материальную базу, а на это мог уйти целый год.

"Думаю, это гибридное решение связано с тем, что специализированные каналы должны создаваться на государственной базе. Поскольку государственного телевидения у нас практически нет, все государственные телеканалы сейчас – это либо иновещание, либо телеканал "Рада". Логично, что в министерстве создают новый канал на базе UATV", – объяснил РБК-Украина Костинский.

Но, по его мнению, вещание на оккупированные территории не должно замещать иновещание – это должны быть отдельные проекты.

"За последние годы было много сделано для иновещания за границей. Хотелось, чтобы это развивалось и количество таких вещателей увеличивалось, чтобы все не ограничивалось вещанием на оккупированные территории. Все же это разные направления", – отметил Костинский.

С учетом экономической ситуации и рационального использования средств было принято решение сделать телеканал, который будет вещать на оккупированные территории за уже заложенные в бюджет средства, говорит Кравчук.

"Сейчас это вопрос приоритетов – нам важно информационно работать с нашими гражданами, проживающими на временно оккупированных территориях", – объяснила изданию замглавы фракции "Слуга народа".

В интервью "Детектор медиа" Бородянский рассказал, что в министерстве недовольны показателями просмотров UATV. А потому, по мнению министра, государственные деньги тратятся неэффективно. При этом в Минкульте уверяют, что отказываться от иновещания не собираются – оно просто будет переформатировано.

"Приоритетом номер один является вещание на временно оккупированных территориях: качественное донесение украинской точки зрения нашим людям, которые проживают в Крыму, Донецке, Луганске. И приоритет номер два – это донесение нашей информации в мире", – заявил Бородянский.

В планах у министерства – запустить еще один, сугубо информационный телеканал для оккупированных территорий в течение этого года. Он также будет транслироваться на базе UATV.

Что же касается судьбы иновещания, то в Минкульте рассчитывают создать для этого новую платформу с помощью Национальной общественной телерадиокомпании Украины и "Укринформа". Но пока этот вопрос на стадии консультаций.