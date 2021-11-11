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Щастя до сліз: Еліна Світоліна зустрілася з юними важкохворими тенісистами (фото)

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Четвер 11 листопада 2021 22:47
Щастя до сліз: Еліна Світоліна зустрілася з юними важкохворими тенісистами (фото) Колаж РБК-Україна: Еліна Світоліна підтримала дітей з важкими захворюваннями
Автор: Володимир Костирін

Перша ракетка України Еліна Світоліна зустрілася з юними тенісистами, які страждають від важких захворювань, але мужньо борються з недугою і продовжують шлях до заповітної мрії - досягти успіхів у спорті.

Підопічні благодійного проекту "Здійсни мрію" телеканалу 1+1 дуже хотіли поспілкуватися зі своїм кумиром, і зустріч ця вийшла зворушливою та емоційною. Як це сталося - читайте в матеріалі на Styler.

Знаменита українська тенісистка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 у Токіо Еліна Світоліна не на довго приїхала до Києва - на відкриття своєї зірки на Площі зірок у центрі столиці.

Щастя до сліз: Еліна Світоліна зустрілася з юними важкохворими тенісистами (фото)

Там благодійники й організували "випадкову" зустріч юних тенісистів із зіркою спорту, і для них це стало справжнім сюрпризом.

Ксюша Ноголь з міста Вараш під Рівним, яка нещодавно відзначила свій 18-й день народження, навіть розплакалася від щастя! Дівчина понад 4 роки мріяла познайомитися зі Світоліною.

Щастя до сліз: Еліна Світоліна зустрілася з юними важкохворими тенісистами (фото)

"Приємно було бачити щасливі очі! Мрії збуваються!", - висловилася ведуча "Проспорт" на "плюсах" Валерія Ковалинська.

Ксенія живе з невиліковною хворобою - у неї найскладніша форма діабету - 1-го типу, і їй щодня потрібні мінімум 6 уколів інсуліну, а також вона має дотримуватися суворої дієти.

Щастя до сліз: Еліна Світоліна зустрілася з юними важкохворими тенісистами (фото)

Щоб не здаватися перед хворобою і для підтримки здоров'я, Ксюша почала відвідувати теніс. Спорт зміцнює її та дає надію, віру в себе і майбутнє, а надихає її на успіхи Світоліна. Дівчина переглянула всі інтерв'ю і матчі спортсменки та навіть намалювала Еліну з ракеткою для Космічного Променя мрій і звернулася до "Здійсни мрію".

Щастя до сліз: Еліна Світоліна зустрілася з юними важкохворими тенісистами (фото)

Також знаменита спортсменка поспілкувалася і з 13-річним Андрієм Бородатюком з Києва, який нещодавно взяв участь в уроці мрій в Охматдиті та звернувся з проханням теж познайомитися зі Світоліною.

Щастя до сліз: Еліна Світоліна зустрілася з юними важкохворими тенісистами (фото)

Хлопчик займається тенісом з 5 років, і вже призер багатьох турнірів. Однак Андрію лікарі поставили діагноз хронічний остеомієліт - це запальне захворювання кісткової тканини, в його випадку - на п'яті.

Хлопцеві зробили операцію, і почався шлях до одужання: місяць у лікарні, 4 місяці носіння гіпсу. Досі йому важко ходити, але прогнози лікарів втішні - надія повернутися в спорт є.

Щастя до сліз: Еліна Світоліна зустрілася з юними важкохворими тенісистами (фото)

Ксюшу та Андрія запросили на імпровізовану вуличну сцену до Еліни, а після заходу у них була можливість познайомитися з нею особисто, зробити спільні фото і поспілкуватися. Світоліна розповіла про свої перші кроки у великому спорті, як проходять тренування, і що потрібно робити, щоб стати профі.

Щастя до сліз: Еліна Світоліна зустрілася з юними важкохворими тенісистами (фото)

"Я рада, що можу допомогти новому поколінню тенісистів своїм досвідом!"- поділилася Еліна.

Юні спортсмени пообіцяли Світоліній та собі боротися з хворобами, продовжувати тренуватися і досягати нових висот у тенісі.

Щастя до сліз: Еліна Світоліна зустрілася з юними важкохворими тенісистами (фото)

Раніше ми писали про те, що зірка "плюсів" здійснила мрію хлопчика, який поборов два страшних діагнози.

Додамо також, перед цим відома українська ведуча здійснила заповітну мрію тяжкохворого хлопчика - політати на літаку і відчути себе пілотом.

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Элина Свитолина
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