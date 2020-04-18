Счастье не за горами: астрологи назвали главных счастливчиков мая

Гороскоп на апрель гласит о том, что месяц станет спокойным и благополучным у большинства знаков Зодиака. Возможны небольшие неурядицы, бытовые проблемы, но все это очень быстро решится. А в личном плане у большинства представителей зодиакального созвездия наступит взаимопонимание и любовь.

Астрологи дали прогноз на май 2020 года и назвали знаки Зодиака, которым последний месяц весны принесет позитивные, но кардинальные изменения в жизни.

Овны

В мае звезды обещают Овнам улучшение финансового и социального положения. Появится стабильность, и возможность открыть или развить свой собственный бизнес. Также вероятны новые знакомства, которые в будущем перерастут в прекрасные дуэты для романтических или деловых отношений.

Телец

В мае Тельцы смогут достичь глубокого внутреннего равновесия и смогут добиться успехов во многих сферах жизни. Появятся новые цели, интересы, новые друзья. Также в позитивном ключе будет складываться то, что появилось в жизни Тельцов с начала 2020 года – рабочие и любовные отношения. Они смогут занять позицию лидера, а Плутон откроет им новые пути к победе.

Дева

Этот месяц для Дев станет особенно легким и продуктивным. Появится прилив сил и спокойствие, которые существенно отразятся на продвижении вверх по карьерной лестнице. Звезды сулят тем Девам, которые до сих пор не обзавелись семьей, судьбоносную встречу. Скорее всего именно этот человек в будущем станет преданным и любящим спутником жизни.

Скорпион

Все вопросы, которые касаются дел сердечных, в мае пойдут вверх. Положительная энергия Нептуна даст шанс покорить новые вершины, запустить собственный бизнес и значительно улучшить свое материальное положение. Энергетика месяца даст достаточно сил для того, чтобы воплотить в жизнь не только задуманное ранее, но и идеи, которые будут приходить в голову ежедневно.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым вторая половина апреля принесет существенную прибыль.