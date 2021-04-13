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Счастье бабулечек было безгранично: украинцев поразил человечный поступок известного блогера

Новина українською → Ровно, Вторник 13 апреля 2021 16:20
Счастье бабулечек было безгранично: украинцев поразил человечный поступок известного блогера Коллаж РБК-Украина: блогер Поворознюк подарил пенсионеркам кусочек доброты
Автор: Роман Мирончук

Творить добро - это просто. Даже сидя в кафе можно сделать приятное человеку, который в этом нуждается. Это засвидетельствовал известный украинский блогер и футболист ровенского "Вереса" Дмитрий Поворознюк.

Пост доброты, который "взорвал" сеть, Дмитрий опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

"Раньше я часто думал: когда-нибудь заработаю много денег и буду делать добро. Строить карусели для детей, угощать всех пирожными, покупать кроссовки спортсменам... Но сначала нужно самому стать на ноги, а уже потом думать о добре для других. Со временем и с возрастом пришло понимание того, что добро можно делать ежедневно, не тратя на это денег, или тратя минимум. Главное не количество ресурсов, а желание и состояние бескорыстности", - написал Поворознюк.

В Ровно Дмитрий обедал со своим знакомым, а рядом на улице "увидели двух ярких бабулечек".

"Они сидели за столиком, весело и энергично общались, с собой у них был термос с чаем и баночка меда. Мы угостили эту пару десертами. Счастья в них было безграничное. Оказалось, в одной из этих подруг был день рождения. Чуточку внимания, минимум ресурсов, несколько хороших слов и их день стал еще лучше и слаще. И наш тоже. Добра всем. Желаю, чтобы сегодня вы его получили и подарили просто так кому-то", - резюмировал блогер.

Поступок Дмитрия приятно поразил украинцев.

  • Как же круто;
  • Очень круто, молодец;
  • Браво;
  • Горжусь;
  • Счастье в простых вещах!!!
  • Твори добро.

Напомним, мама 8-летней блогера, которая закрутила роман с мальчиком, дала откровенное интервью.

Мы также писали о том, что вдова умершего от COVID-19 блогера похвасталась новой грудью.

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