Счастье бабулечек было безгранично: украинцев поразил человечный поступок известного блогера

Творить добро - это просто. Даже сидя в кафе можно сделать приятное человеку, который в этом нуждается. Это засвидетельствовал известный украинский блогер и футболист ровенского "Вереса" Дмитрий Поворознюк.

"Раньше я часто думал: когда-нибудь заработаю много денег и буду делать добро. Строить карусели для детей, угощать всех пирожными, покупать кроссовки спортсменам... Но сначала нужно самому стать на ноги, а уже потом думать о добре для других. Со временем и с возрастом пришло понимание того, что добро можно делать ежедневно, не тратя на это денег, или тратя минимум. Главное не количество ресурсов, а желание и состояние бескорыстности", - написал Поворознюк.

В Ровно Дмитрий обедал со своим знакомым, а рядом на улице "увидели двух ярких бабулечек".

"Они сидели за столиком, весело и энергично общались, с собой у них был термос с чаем и баночка меда. Мы угостили эту пару десертами. Счастья в них было безграничное. Оказалось, в одной из этих подруг был день рождения. Чуточку внимания, минимум ресурсов, несколько хороших слов и их день стал еще лучше и слаще. И наш тоже. Добра всем. Желаю, чтобы сегодня вы его получили и подарили просто так кому-то", - резюмировал блогер.

Поступок Дмитрия приятно поразил украинцев.