Сбылась мечта: патриот подарил украинским военным свой личный самолет

Украинские военные получили необычный подарок от жителя города Николаева, патриота и волонтера Егора Шишкина. Он подарил Военно-морским силам Украины свой собственный самолет Ан-2. Об этом пишет издание "Думская".

Ранее у Вооруженных сил Украины был только один самолет Ан-2, или как его ласково называют военные "Аннушка". Эксплуатировали его в 10-ой отдельной бригаде морской авиации.

Как отмечают военные, этот самолет стал незаменимым помощником для морпехов, десантников, подразделений спецназа и курсантов военных вузов, которые проходят парашютную подготовку. Он прекрасно подходит при подготовке парашютистов, так как летный час на нем стоит намного ниже, чем на МИ-8 или Ми- 14 ПЛ/ПС. И если единственный самолет выходил из строя, то все парашютно-десантные операции ложились на вертолетную эксадрилью.

Теперь у военных появился второй такой самолет. Его подарил военным житель Николаева Егор Шишкин.

Фото: Думская

"Мы очень рады такому подарку. Этот самолет очень нужен для наших ВМСУ, на нем бойцы, морские пехотинцы, десантники и спецназовцы будут подниматься в небо, чтобы поддерживать свою парашютную подготовку. Имея еще одну такую машину, мы сможем освободить свои вертолеты для более важных боевых задач. Это экономичная, неприхотливая машина, спасибо Егору за этот подарок", - рассказал заместитель командующего по авиации, полковник Игорь Бедзай.

Самолет, который Шишкин передал бригаде, довольно уже взрослый – свой первый полет он совершил в 1986 году и большую часть времени был в эксплуатации в Ровенском объединенном авиаотряде. В 2011 году он был отправлен на хранение, а в 2015 его купил Егор Шишкин.

"У меня с детства было две мечты – купить самолет и помогать нашей армии. После начала войны на Донбассе мне удалось осуществить первую мечту, ну а передать его нашим военным было делом техники – так сбылась вторая мечта. В общем, я доволен", - признался Шишкин.

Фото: Думская

Самолет на данный момент находится в хорошем состоянии, но нужен серьезный ремонт и техники говорят, что дело поправимое.