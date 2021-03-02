СБУ взялась за Рабиновича из-за карты Украины без Крыма: как все начиналось и при чем тут россияне

1 марта нардеп Вадим Рабинович попал в громкий скандал. Член партии "Опозиционная платформа - за жизнь!" опубликовал на своей странице в Facebook карту Украины без Крыма, но указав на ней "ДНР" и "ЛНР".

Интересно, что публикация Рабиновича в Facebook красовалась в соцсети весь день 1 марта, но после резонанса в сети он решил ее удалить.

С чего начался скандал

Сама картинка якобы иллюстрировала, на каких языках говорят в разных регионах Украины. Ее автором значится Дмитрий Полухин, который трудится художником в российском издании "Комсомольская правда". На иллюстрации было написано, что такие данные по регионам якобы дает Киевский национальный лингвистический университет.

Мало того, что на карте Украины не было Крыма, так на ней еще были нанесены названия "ДНР" и "ЛНР".

Рабинович попал в скандал, опубликовав карту Украины без Крыма (Скриншот facebook.com/vadim.rabinovich.39)

Реакция сети не заставила себя ждать

После скандального поста лидера ОПЗЖ украинцы не оставили это просто так. Они начали делать репосты публикации и обращать внимание СБУ на действия депутата, который живет и работает в Украине.

Экс-нардеп Сергей Лещенко написал, что публикация карты Украины без Крыма является "уголовным преступлением" и написал, что надеется, что Рабинович понесет за это наказание. Сам Рабинович матерными словами оскорбил Лещенка и отослал его "очень далеко".

Блогер Денис Казанский и многие другие раскритиковали нардепа за такие действия.

"Видимо, после санкций Рабинович решил, что скрываться уже нет никакого смысла, и стал постить российские фейки с картой Украины без Крыма", - написал Денис Казанский на своей Facebook-странице.

Также украинцы в комментариях отметили, что на месте Киевского национального лингвистического университета, они бы подали в суд на Вадима Рабиновича. Люди недоумевают, почему этот человек еще является депутатом Украины.

Нужно заметить, что сам Вадим говорит на особом, непонятном языке "азировка".

Непонятно только, почему он до сих пор депутат Украины.

Цікаво, справу відкриють? Під варту візьмуть? Чи куди?

А он точно депутат Украины? Или РФ может?Так и запутаться можно.

Он видит, что СБУ ничего не делает, вот и творит, что хочет.

На дело об Украине без Крыма отреагировала СБУ

СБУ отреагировала на скандальную публикацию члена ОПЗЖ и сообщила, что сейчас проводит анализ и собирает все данные. Об этом пишет "Укринформ".

"Изучаем, анализируем. По результатам будем информировать дополнительно", - сказали в пресс-службе СБУ.

Что говорят в КНЛУ

Некоторые активисты призывают руководство Киевского национального лингвистического университета подать в суд на Рабиновича. Правда, вряд ли администрация заведения решится на такой шаг. По крайней мере, так думают пользователи социальных сетей.

Однако реакция КНЛУ на инфографику российского издания, которую опубликовал нардеп, была мгновенной и обнародована на сайте университета.

"Информация, размещенная на странице Рабиновича В.З. в Facebook со ссылкой на Киевский национальный лингвистический университет, является неправдивой", - заявили в ректорате вуза.

При этом в заметке лингвисты допустили ошибку, написав "покликання" вместо "посилання".

На какие именно данные КНЛУ ссылался автор инфографики о "домашних языках" - неизвестно. И представители вуза не смогли дать ответ на этот вопрос журналисту Styler.

При чем тут россияне?

Впервые "языковая карта", которую опубликовал Рабинович, появилась в октябре 2018 года. Использовало ее российское пропагандистское издание "Комсомольская правда" в материале под названием "Сможет ли Украина забыть русский язык?".

Следует отметить, что в этой же статье говорится, что якобы по данным института Гэллапа количество русскоговорящих украинцев составляет 83 - 86%.

Но и в этом материале, и в других подобных манипулятивных статьях российских СМИ журналисты и "эксперты" забывают упомянуть период, когда было проведено исследование. К слову, авторов исследований и соцопросов не часто указывают.

Довольно распространенной является практика, когда российские "экперты" просто берут данные времен СССР и переносят их в настоящее время.