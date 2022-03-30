Как сбить высокое давление дома, когда нет возможности обратиться за медпомощью

Повышение давления - опасное для здоровья и жизни состояние, которое надо нормализовать. Но что делать, когда нет возможности обратиться к врачу за помощью?

Ответ на этот вопрос дала кардиолог из Тернополя Елена Прокопович.

Врач посоветовала прежде всего не прекращать прием лекарств, нормализующих ваше состояние. Даже если ваш препарат закончился, замените его аналогом, ориентируясь по действующему веществу.

Если вдруг повысилось давление, но угрожающих симптомов нет

Речь идет об отсутствии интенсивной боли за грудиной, в области сердца, нарушения речи, зрения, сознания, ходьбы, надо ориентироваться на пульс:

Если пульс в допустимых пределах (60-90) - возьмите под язык каптоприл 25-50 мг или каптопрес 25/12,5-50/12,5 мг. Препарат противопоказан беременным.

Свыше 100 ударов в минуту - примите метопролол 25-50 мг (или бисопролол 5 мг) или же анаприлин 10 мг под язык. При "редком" пульсе препараты нельзя применять.

Пульс замедленный или не ускоренный (60-65/мин), используйте нифедипин (коринфар 20 мг, или капли фармадипин 3-4 капли на воду). При сердечной недостаточности или тахикардии нифедипин принимать нельзя.

Важно принять легкие успокоительные, чтобы предупредить панику, тревогу, что не позволит эффективно подействовать лекарствам (корвалол, барбовал, корвалмент, валериана, пустырник, боярышник, мята, мелисса).

Если к давлению добавляются другие симптомы