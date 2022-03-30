Как сбить высокое давление дома, когда нет возможности обратиться за медпомощью

Повышение давления - опасное для здоровья и жизни состояние, которое надо нормализовать. Но что делать, когда нет возможности обратиться к врачу за помощью?
Ответ на этот вопрос дала кардиолог из Тернополя Елена Прокопович.
Врач посоветовала прежде всего не прекращать прием лекарств, нормализующих ваше состояние. Даже если ваш препарат закончился, замените его аналогом, ориентируясь по действующему веществу.
Речь идет об отсутствии интенсивной боли за грудиной, в области сердца, нарушения речи, зрения, сознания, ходьбы, надо ориентироваться на пульс:
Важно принять легкие успокоительные, чтобы предупредить панику, тревогу, что не позволит эффективно подействовать лекарствам (корвалол, барбовал, корвалмент, валериана, пустырник, боярышник, мята, мелисса).
Ранее мы писали, как быть с вакцинацией детей в условиях войны.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!